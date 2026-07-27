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Cen Land hoàn tất chuyển nhượng toàn bộ cổ phần một công ty con

| | Bất động sản

Cen Land đã hoàn tất thủ tục chuyển nhượng toàn bộ cổ phần nắm giữ tại Bất động sản Phổ Xanh Group, qua đó không còn ghi nhận doanh nghiệp này là công ty con của tập đoàn.

Công ty CP Bất động sản Thế kỷ (Cen Land, MCK: CRE) vừa có văn bản gửi UBCKNN, Sở GDCK TP.HCM (HoSE) công bố thông tin liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần công ty con.

Cụ thể, ngày 24/7/2026, Cen Land đã hoàn tất thủ tục chuyển nhượng toàn bộ cổ phần nắm giữ tại Công ty CP Dịch vụ và Đầu tư Bất động sản Phổ Xanh Group. Kể từ thời điểm trên, Bất động sản Phổ Xanh Group chính thức không còn là công ty con của CRE.

Theo BCTC hợp nhất quý I/2026 của Cen Land, tính đến ngày 31/3/2026, tập đoàn nắm 51% vốn tại Bất động sản Phổ Xanh Group.

Về tình hình kinh doanh, quý I/2026, Cen Land báo lợi nhuận sau thuế hợp nhất ở mức hơn 16,3 tỷ đồng, tăng 422% so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2026, Cen Land đặt mục tiêu doanh thu thuần 3.420 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế 300 tỷ đồng, lần lượt tăng 158% và 196% so với thực hiện năm trước.

Giải trình về kết quả này, Cen Land cho biết, trong Quý I/2026, thị trường bất động sản giao dịch ổn định qua đó góp phần vào việc tăng doanh thu từ hoạt động môi giới.

Bên cạnh đó, Cen Land cũng ghi nhận một phần doanh thu và lợi nhuận từ dự án đầu tư thứ cấp dẫn đến lợi nhuận sau thuế Quý I/2026 tăng so với cùng kỳ năm trước.

Cen Land hoàn tất chuyển nhượng toàn bộ cổ phần một công ty con - Ảnh 1.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Cen Land. Ảnh: CRE

Ngày 22/5/2026 vừa qua, Cen Land đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2026. Đại hội đã thông qua nhiều nội dung quan trọng, trong đó, đáng chú ý là việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đổi với 2 cá nhân gồm: ông Phạm Thanh Hưng và ông Mai Hữu Đạt theo đơn từ nhiệm.

Ngược lại, đại hội cũng thông qua việc bầu bổ sung 2 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 là ông Phạm Thất Tùng và bà Nguyễn Thị Hiền.

Ông Phạm Thất Tùng được biết đến là Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Phát triển Bất động sản Cen Land- doanh nghiệp mới chỉ được thành lập vào tháng 5/2026.

Doanh nghiệp này có vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng; trong đó, Cen Land nắm 99% và 1% còn lại chia đều cho 2 cổ đông Nguyễn Thị Thanh và Nguyễn Phương Nhi.


Theo PV

VTC News

Từ Khóa:
CEN Land, cRE

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