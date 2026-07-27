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Khởi tố nguyên Giám đốc BQL dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng Hải Phòng

| | Bất động sản

Ông Tạ Viết Đông - nguyên Giám đốc BQL dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng Hải Phòng vừa bị khởi tố về tội "Lạm quyền trong khi thi hành công vụ".

Ngày 27/7, nguồn tin của phóng viên cho biết, Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Tạ Viết Đông (SN 1964, trú phường Hải An) – nguyên Giám đốc Ban quản lý (BQL) dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng Hải Phòng về tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ”.

Ông Tạ Viết Đông từng giữ chức Giám đốc BQL công trình xây dựng phát triển đô thị TP Hải Phòng giai đoạn 2016-2019.

Tháng 5/2019, UBND TP Hải Phòng kiện toàn, đổi tên BQL công trình xây dựng phát triển đô thị thành BQL Dự án phát triển đô thị và đầu tư xây dựng công trình dân dụng. Ông Tạ Viết được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc.

Năm 2024, BQL dự án phát triển đô thị và đầu tư xây dựng công trình dân dụng Hải Phòng tiếp tục được sắp xếp, kiện toàn thành BQL dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng. Ông Tạ Viết Đông tiếp tục được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc.

Ông Tạ Viết Đông - nguyên Tổng Giám đốc BQL dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng Hải Phòng.

Tháng 2/2025, UBND TP Hải Phòng quyết định thành lập BQL dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng Hải Phòng trên cơ sở hợp nhất BQL dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng với BQL dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị và khu kinh tế, khu công nghiệp.

Sau hợp nhất, ông Tạ Viết Đông – Giám đốc BQL dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng Hải Phòng được nghỉ hưu trước thời hạn.

Đến tháng 1/2026, UBND TP Hải Phòng quyết định tổ chức lại BQL dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng thành BQL dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Hải Phòng.

BQL dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Hải Phòng trực thuộc UBND thành phố. Đây là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thành phố, tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư theo Nghị định 60 của Chính phủ.

Về chức năng, đơn vị này là chủ đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng thuộc lĩnh vực xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp. Quản lý các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, vốn Nhà nước ngoài ngân sách do Chủ tịch UBND thành phố quyết định đầu tư theo quy định phân cấp của UBND thành phố...

Khởi tố nguyên Chủ tịch HĐQT, Giám đốc, phụ trách kế toán Công ty Việt Mỹ

Theo Nguyễn Hoàn

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