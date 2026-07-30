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Hơn 11.000 tỷ đồng mở rộng nhà ga T1 sân bay Đà Nẵng

| | Bất động sản

UBND TP. Đà Nẵng đã có quyết định về việc chấp thuận chủ trương đầu tư để điều chỉnh Dự án Cải tạo, mở rộng nhà ga hành khách T1 - Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.

Dự án do Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) làm chủ đầu tư được điều chỉnh tăng diện tích đất dự kiến sử dụng lên hơn 165.000 m2. Trong đó phần hiện đang sử dụng gần 123.000 m2, phần mở rộng, điều chỉnh và cần bàn giao hơn 42.000 m2.

Dự án “Cải tạo, mở rộng Nhà ga hành khách T1 - Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng” nhằm nâng công suất khai thác 14 triệu hành khách/năm. Ảnh: Thanh Hiền.

Mở rộng, cải tạo nhà ga hành khách T1 để tăng diện tích sàn khoảng 96.000 m2, đảm bảo dây chuyền khai thác quốc nội, quốc tế. Đồng thời xây dựng các hạng mục phụ trợ như cầu cạn, khu vực nhà M&E, trạm xử lý nước thải, các hệ thống kỹ thuật…

Vốn đầu tư của dự án hơn 11.200 tỷ đồng. Trong đó phần đã thực hiện hơn 1.300 tỷ đồng, phần mở rộng hơn 9.900 tỷ đồng, được huy động từ 100% vốn của nhà đầu tư.

Dự án dự kiến khởi công xây dựng vào tháng 8/2027, hoàn thành xây dựng và đưa vào khai thác sử dụng trong năm 2029.

Theo UBND TP. Đà Nẵng , đầu tư xây dựng Dự án Cải tạo, mở rộng Nhà ga hành khách T1 - Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng nhằm nâng công suất khai thác 14 triệu hành khách/năm, đáp ứng yêu cầu phát triển của cảng hàng không trong hiện tại và tương lai, nâng cao chất lượng phục vụ hành khách, nâng cao hiệu quả khai thác tại cảng hàng không, phù hợp với điều kiện tự nhiên khu vực và đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao.

Theo định hướng quy hoạch thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050, sản lượng hành khách qua Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng dự kiến sẽ tăng trưởng mạnh trong những năm tới, đạt khoảng 25 triệu lượt hành khách/năm vào năm 2030 và khoảng 30 triệu lượt hành khách/năm vào năm 2050.

Theo Thanh Hiền

Tiền Phong

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