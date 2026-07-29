Cận cảnh cao tốc Dầu Giây - Tân Phú qua TP Đồng Nai sau gần 1 năm thi công
Theo Lương Ý/VTC News |
29-07-2026 - 20:23 PM |
Bất động sản
Sau gần 1 năm thi công, nhiều đoạn cao tốc Dầu Giây - Tân Phú qua TP Đồng Nai đã dần thành hình. Nhà thầu tăng tốc thi công, huy động hàng trăm máy móc, nhân lực.
- 29-07-2026
- 29-07-2026
- 29-07-2026
Theo Lương Ý/VTC News
VTC News
Theo VTC News
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