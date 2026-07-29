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Hà Nội chuyển đổi hơn 2.600 m2 'đất vàng' làm tổ hợp nhà ở, văn phòng

| | Bất động sản

Khu đất rộng hơn 2.600 m2 trên đường Trường Chinh được Hà Nội chấp thuận chuyển mục đích sử dụng để xây dựng tổ hợp nhà ở kết hợp văn phòng và thương mại.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định về việc cho Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Petrolimex chuyển mục đích sử dụng 2.604,6 m2 đất tại số 149 đường Trường Chinh, phường Phương Liệt (do Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Petrolimex đang quản lý, sử dụng từ năm 2014 và đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 27/11/2015) để thực hiện Dự án xây dựng Công trình hỗn hợp văn phòng kết hợp nhà ở.

Phối cảnh dự án tòa nhà hỗn hợp văn phòng, dịch vụ thương mại và nhà ở tại đường Trường Chinh.

Dự án gồm 2 nhà đầu tư là Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Petrolimex và Công ty cổ phần Đô thị và Thương mại Tràng An.

Mục đích sử dụng đất là để thực hiện Dự án Tòa nhà hỗn hợp văn phòng, dịch vụ thương mại và nhà ở. Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất; thời hạn sử dụng đất: Chủ đầu tư được sử dụng đất với thời hạn 50 năm. Người mua nhà dự án được sử dụng đất với thời hạn lâu dài.

Đối với phần diện tích 73 m2 đất (nằm ngoài 2.604,6 m2 đất) nằm trong chỉ giới mở đường theo quy hoạch. Sau khi đầu tư, xây dựng xong hạ tầng kỹ thuật, chủ đầu tư bàn giao (không bồi hoàn) cho chính quyền địa phương, cơ quan chức năng của Thành phố quản lý.

Để hoàn tất các thủ tục triển khai, Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Petrolimex được giao làm việc với Sở Nông nghiệp và Môi trường nhằm xác định giá đất làm căn cứ tính tiền sử dụng đất, nhận bàn giao mốc giới trên thực địa sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính, đồng thời thực hiện đầy đủ các thủ tục về môi trường theo quy định.

Theo Trần Hoàng

Tiền Phong

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