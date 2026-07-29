Thị trường BĐS đang chứng kiến một sự thay đổi chưa từng có: 45% người mua nhà hỏi AI trước khi xuống tiền

Trong bối cảnh thị trường bất động sản Việt Nam bước vào giai đoạn phục hồi với những thay đổi rõ nét về hành vi người mua và xu hướng tiếp cận khách hàng, Savills Place phối hợp cùng Google tổ chức chuỗi hội thảo "Driving Real Estate Success Through Data & AI Solutions".

﻿ Hành trình mua bất động sản đang được tái định nghĩa

Có một thay đổi đang diễn ra trong cách người mua bất động sản tìm kiếm thông tin và đưa ra quyết định.

Nếu trước đây, hành trình mua nhà thường bắt đầu bằng việc tìm kiếm trên Google, truy cập website dự án hoặc liên hệ với đơn vị phân phối, thì ngày nay, ngày càng nhiều người bắt đầu bằng một câu hỏi dành cho AI: "Dự án nào phù hợp với ngân sách của tôi?", "Khu vực nào có tiềm năng tăng giá?" hay "Nếu vay 70% giá trị căn hộ, mỗi tháng tôi cần thanh toán bao nhiêu?"

Thay vì dành hàng giờ để tổng hợp và đối chiếu thông tin từ nhiều nguồn, người mua kỳ vọng AI có thể nhanh chóng phân tích dữ liệu, so sánh các lựa chọn và đưa ra những gợi ý phù hợp. AI vì thế không còn chỉ là một công cụ hỗ trợ tìm kiếm, mà đang dần trở thành điểm khởi đầu trong hành trình tiếp cận bất động sản của nhiều khách hàng.

Theo nghiên cứu được chia sẻ tại chuỗi hội thảo, 45% người mua nhà đã sử dụng AI trong quá trình tìm kiếm bất động sản. Trong đó, 82% cho biết AI giúp họ so sánh giá và tính toán tài chính nhanh hơn, trong khi 63% sẵn sàng đặt cọc một bất động sản chỉ dựa trên trải nghiệm trực tuyến. Những con số này cho thấy AI đang hiện diện ở nhiều giai đoạn trong quá trình ra quyết định, từ tìm kiếm thông tin, đánh giá dự án đến lựa chọn sản phẩm phù hợp.

Khi người mua thay đổi, hành trình ra quyết định cũng thay đổi

Sự phổ biến của AI không đơn thuần là một xu hướng công nghệ, mà phản ánh sự thay đổi sâu sắc trong hành vi của người mua bất động sản.

Sau giai đoạn điều chỉnh, người mua ngày càng thận trọng và dành nhiều thời gian hơn để nghiên cứu trước khi xuống tiền. Nếu trước đây quyết định có thể chịu tác động lớn từ kỳ vọng tăng giá hoặc vị trí dự án, thì hiện nay khách hàng đồng thời cân nhắc nhiều yếu tố như pháp lý, uy tín chủ đầu tư, tiến độ xây dựng, khả năng kết nối hạ tầng, chất lượng vận hành, tiềm năng gia tăng giá trị cũng như bài toán tài chính trong dài hạn.

Khối lượng thông tin ngày càng lớn khiến quá trình tìm kiếm trở nên phức tạp hơn. Trong bối cảnh đó, AI đang trở thành công cụ hỗ trợ người mua tổng hợp dữ liệu, phân tích nhiều phương án và rút ngắn thời gian đánh giá. Thay vì chỉ hiển thị danh sách kết quả tìm kiếm, các nền tảng AI có thể đưa ra những khuyến nghị dựa trên nhu cầu, ngân sách và các tiêu chí cụ thể của từng khách hàng.

Ông Neil MacGregor - Tổng Giám đốc Savills Việt Nam phát biểu tại sự kiện

Theo Savills, sự dịch chuyển này đang từng bước tái định nghĩa hành trình mua bất động sản, từ giai đoạn tìm hiểu, đánh giá dự án cho đến khi đưa ra quyết định đầu tư.

AI đang thay đổi cách doanh nghiệp được khách hàng tìm thấy

Sự thay đổi không chỉ diễn ra ở phía người mua mà còn đặt ra những yêu cầu mới đối với doanh nghiệp bất động sản trong cách tiếp cận khách hàng.

Xu hướng này cũng đã lan rộng sang phân khúc bất động sản thương mại. Theo nghiên cứu, tại phân khúc văn phòng và công nghiệp, 90% đơn vị vận hành yêu cầu phân tích từ AI để hỗ trợ lựa chọn địa điểm, trong khi 72% khách thuê trực tiếp sử dụng các phản hồi từ AI trong quá trình nghiên cứu và đánh giá các lựa chọn.

Nếu trước đây doanh nghiệp tập trung tối ưu website để xuất hiện trên các công cụ tìm kiếm truyền thống, thì trong môi trường AI, khả năng được các nền tảng như Gemini nhận diện và đưa vào câu trả lời đang dần trở thành một lợi thế cạnh tranh.

Thay vì chỉ dựa trên một website hay một từ khóa, AI tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn để đánh giá mức độ tin cậy của doanh nghiệp và dự án. Những nguồn có tính xác thực cao, được cập nhật thường xuyên và được các tổ chức uy tín trích dẫn sẽ có nhiều khả năng xuất hiện trong các khuyến nghị của AI. Điều đó khiến việc xây dựng thương hiệu, đầu tư vào nội dung chất lượng và gia tăng sự hiện diện trên các kênh truyền thông uy tín trở thành một phần quan trọng trong chiến lược marketing bất động sản.

Điều này cũng đồng nghĩa với việc chiến lược hiện diện số của doanh nghiệp cần thay đổi. Bên cạnh việc tối ưu công cụ tìm kiếm (SEO), doanh nghiệp cần hướng đến Generative Engine Optimization (GEO) - xây dựng hệ sinh thái nội dung đáng tin cậy cùng các tín hiệu số giúp AI dễ dàng nhận diện, xác thực và trích dẫn khi tạo ra câu trả lời cho người dùng.

Ông Neil MacGregor, Tổng Giám đốc Savills Việt Nam, nhận định: "Bất động sản luôn là một quyết định có giá trị lớn, đòi hỏi người mua dành nhiều thời gian để nghiên cứu và cân nhắc. AI không thay đổi bản chất của một tài sản, nhưng đang thay đổi cách khách hàng tiếp cận thông tin và hình thành quyết định.

Khi AI ngày càng trở thành điểm khởi đầu của hành trình tìm kiếm, doanh nghiệp bất động sản cần hiện diện ở nơi khách hàng đang tìm kiếm thông tin, đồng thời xây dựng hệ sinh thái nội dung minh bạch, đáng tin cậy và có giá trị. Khả năng kết hợp dữ liệu, công nghệ và chuyên môn thị trường sẽ trở thành yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp tạo dựng niềm tin, nâng cao năng lực cạnh tranh và kết nối hiệu quả hơn với khách hàng trong giai đoạn tới."