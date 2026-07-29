Khám phá bộ ba dự án của Sunshine Group, săn ưu đãi lên tới 500 triệu đồng/căn trên sóng livestream

Không còn là những buổi livestream giới thiệu dự án đơn thuần, NobleX Live đang định nghĩa lại cách khách hàng tiếp cận bất động sản cao cấp trong kỷ nguyên số. Chỉ với một chiếc điện thoại, người xem có thể khám phá những dự án biểu tượng, cập nhật chính sách ưu đãi mới nhất, trải nghiệm quy trình giao dịch thông minh và săn hàng trăm triệu đồng quà tặng ngay trên sóng trực tiếp.

Alluvia Sunshine Marina, Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences, Sunshine Bay Retreat sẽ lên sóng vào 20h các ngày 29-31/7.

Tổ hợp Avenue thuộc Alluvia Sunshine Marina

20h00 ngày 29/07, NobleX Live sẽ đưa người xem khám phá Avenue - tổ hợp gần 3.000 căn hộ thuộc Alluvia Sunshine Marina - một phân khu của đại đô thị khoáng nóng Alluvia City. Tổ hợp này sở hữu vị trí chiến lược ngay trên vành đai 3,5, liền kề cầu Ngọc Hồi và bến du thuyền 5 sao.

Avenue cung cấp gần 3.000 căn hộ với bộ sưu tập đa dạng từ gần 37m2 đến hơn 400m2, gồm Studio, 1 - 2 - 3 phòng ngủ, Dual Key và Penthouse. Với mật độ xây dựng chỉ 26,6%, dự án kiến tạo không gian sống sinh thái, 100% căn hộ sở hữu ban công chuẩn resort, đồng thời thừa hưởng hệ tiện ích wellness toàn diện, nổi bật với Alluvia Onsen Center và hệ sinh thái nghỉ dưỡng - chăm sóc sức khỏe quy mô lớn.

Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences - dự án hàng hiệu tiên phong tại Ciputra

Tiếp đó, 20h00 ngày 30/07, NobleX Live sẽ giới thiệu Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences - dự án Branded Residences 5.0 tiên phong tại Ciputra, nơi những dinh thự tầng không Sky Mansions được được quản lý vận hành theo tiêu chuẩn 5 sao WorldHotels bởi tập đoàn Best Western Hotels, kiến tạo chuẩn sống hàng hiệu mới.

Với quy mô 5 tòa tháp cao 40 tầng, Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences sở hữu tầm view panorama sông Hồng - Hồ Tây, cùng 4 mặt tiền khoáng đạt. Dự án có gần 90% sản phẩm là căn hộ Sky Mansion thông tầng, được ví như những dinh thự triệu USD xa xỉ trên không của Dubai. Hệ tiện ích nổi bật gồm Crystal Lagoon dài gần 500 m, tuyến phố thương mại trên không, clubhouse riêng tư giữa tầng cao và tổ hợp hồ bơi - nhà hàng phong cách YAMA DUBAI trên tầng 39 - 40 do Sunset Hospitality Group vận hành, kiến tạo thành phố nghỉ dưỡng với 50+ tiện ích trải dài từ mặt đất đến tầng không.

Sunshine Bay Retreat có quy mô gần 20ha, được phát triển trở thành tổ hợp nghỉ dưỡng phức hợp Integrated Resort 5 sao thế hệ mới

Khép lại chuỗi phát sóng tuần này là Sunshine Bay Retreat vào 20h00 ngày 31/07, giới thiệu hai tòa tháp The Runway và The Monochrome thuộc bộ sưu tập giới hạn The Art of Living By The Ocean, mở ra chuẩn sống nghỉ dưỡng bên biển dành cho "Seatizen" - công dân biển TP.HCM thế hệ mới.

Bộ sưu tập căn hộ biển đa dạng từ studio, căn 1-3 phòng ngủ đến loại hình căn hộ 2 tầng được bàn giao full nội thất 5 sao cùng mức giá hấp dẫn từ 1,99 tỷ/căn. Các căn hộ đều được thiết kế với layout tối ưu, gần như không có góc tối, đi cùng ban công kính mở trọn tầm nhìn panorama và hệ kính Low-E chạm sàn giúp căn hộ tràn ngập ánh sáng và gió biển. Cùng mô hình tiện ích Vertical City of Hubs, dự án tích hợp chuỗi tiện ích nghỉ dưỡng đa tầng từ Aqua Retreat, hồ bơi vô cực, Sky Bar & Lounge đến Eden Sky Garden, kiến tạo trải nghiệm nghỉ dưỡng xuyên suốt ngay tại nơi ở.

Nhận ưu đãi cao nhất 500 triệu đồng/căn cùng quà tặng lên tới 200 NobleX Point cho mỗi sản phẩm

Một trong những điểm khiến NobleX Live luôn thu hút lượng lớn người theo dõi chính là hệ thống ưu đãi được mở ngay trong thời gian phát sóng.

Khách hàng giao dịch thành công ngay trong thời gian diễn ra livestream có cơ hội nhận quà tặng lên tới 500 triệu đồng trừ thẳng vào giá bán, cùng phần quà đến 200 NobleX Point (mỗi NobleX Point trị giá 100 nghìn đồng) cho mỗi sản phẩm. Bên cạnh đó là mini game dành cho người theo dõi livestream trên NobleX App với tổng giá trị giải thưởng lên tới 100 triệu đồng, từ "cơn mưa" NobleX Point đến thẻ KienlongBank Visa Elite giá trị lớn được trao ngay trên sóng livestream. Đặc biệt, phiên livestream sắp tới sẽ giới thiệu chương trình tri ân khách hàng - tặng Voucher NobleX Point thanh toán tối đa 20% giá trị bất động sản thuộc danh mục áp dụng theo quy định của NobleX trên ứng dụng NobleX App.

Đừng bỏ lỡ cơ hội trở thành một trong những khán giả tiên phong khám phá các sản phẩm chất lượng, săn quỹ căn đẹp, cập nhật chính sách độc quyền và nhận những ưu đãi chỉ xuất hiện trong thời gian phát sóng. Tải NobleX App và bật thông báo ngay hôm nay để sẵn sàng cho chuỗi livestream được mong chờ nhất tuần.