Lộ diện toạ độ đắt giá tại lõi trung tâm

Trong xu thế đó, những quỹ đất nằm tại lõi đô thị hướng tâm - nơi hội tụ giao thông, thương mại và các chức năng đô thị quan trọng - được đánh giá là nhóm tài sản có dư địa gia tăng giá trị bền vững.

Mới đây, xuất hiện một quỹ đất hiếm hoi sở hữu tới 4 mặt tiền, nằm trọn trong khu trung tâm World Trade Center (WTC) tại Phường Bình Dương - nơi được quy hoạch trở thành lõi hành chính, thương mại và tài chính mới của phía Bắc sài thành...

World Trade Center Binh Duong New City - Cửa ngõ giao thương quốc tế.

World Trade Center Binh Dương New City (WTC) là một thành viên thường trực Hiệp hội các Trung tâm thương mại Thế giới WTCA (World Trade Centers Association) có trụ sở tại New York, kết nối hơn 300 Trung tâm Thương mại Thế giới trên gần 100 quốc gia. Tổ hợp WTC không đơn thuần là một trung tâm thương mại đơn lẻ mà là một hệ sinh thái đa chức năng: trung tâm thương mại và triển lãm quy mô lớn, khu liên hợp hội nghị quốc tế, không gian văn phòng hạng A cùng quảng trường sự kiện phục vụ cho hoạt động giao thương, xúc tiến đầu tư khu vực Đông Nam Á cũng như toàn cầu. Điều này sẽ mang tới dòng doanh nghiệp, chuyên gia và các hoạt động giao thương quốc tế tạo ra nhu cầu thực cho bất động sản khu vực.

Điều đáng nói, ngay tại WTC này, nhà ga trung tâm của tuyến metro số 1 kết nối Bình Dương với tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên được thiết kế với diện tích 5.800 m2 đáp ứng hoạt động cho 14.700 hành khách. Trong tương lai, nhà ga metro trung tâm Bình Dương cùng các tiện ích xung quanh sẽ tạo thành một quần thể đô thị sầm uất, hiện đại, là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội khu vực.

Dự án tọa lạc tại nút giao trung tâm của cấu trúc quy hoạch hướng tâm (radial urban planning), nơi các trục đại lộ chính hội tụ trước khi tỏa đi toàn đô thị. Trong quy hoạch hiện đại, những vị trí nằm trên "điểm hội tụ" của mạng lưới giao thông luôn được ưu tiên cho các công trình biểu tượng, trung tâm thương mại hoặc tổ hợp đa chức năng, nhờ khả năng kết nối, nhận diện và thu hút dòng người vượt trội.

Xét theo từng trục đường, giá trị của các tọa độ này càng rõ nét:

Chu Văn An - trục đường theo dạng vòng xoay, ôm trọn WTC, kết nối trực tiếp với các tuyến đường trọng yếu của Phường Bình Dương, tạo thành quy hoạch hướng tâm kết hợp vòng xuyến, giúp khả năng kết nối và di chuyển của tuyến giao thông và dòng người tối ưu nhất. Lê hoàn - trục đường được xem là "xương sống" thương mại, dịch vụ của khu vực, nơi tập trung các hoạt động giao thương sầm uất quanh WTC.

Nguyễn Thị Định - Theo quy hoạch, trục đường này sẽ được kéo dài, kết nối với mạng lưới giao thông phía Đông của Thành phố mới, góp phần hoàn thiện khả năng tiếp cận đa hướng cho khu vực WTC. Duy Tân - hành lang mở, đảm bảo lối tiếp cận thứ tư cho đất, đồng thời tránh được tình trạng "khuất mặt tiền".

Bốn mặt tiền không đơn thuần là bốn con đường bao quanh một lô đất, mà là bốn mặt tiền giá trị. Mỗi mặt tiền mở ra một hướng tiếp cận độc lập, một không gian khai thác riêng và một lợi thế khác biệt về kết nối, thương mại, nhận diện cũng như tổ chức vận hành. Khi những giá trị ấy cùng hội tụ trên một quỹ đất ngay lõi trung tâm WTC, tài sản đó không chỉ trở nên khan hiếm mà còn sở hữu tiềm năng khai thác vượt trội so với các lô đất thông thường chỉ có một hoặc hai mặt tiền.

Quỹ đất khan hiếm - cơ hội dành cho người tiên phong

Khi một đô thị bước vào giai đoạn hoàn thiện hạ tầng và hình thành hệ sinh thái thương mại - dịch vụ, giá trị bất động sản thường không còn mở rộng theo chiều rộng mà tập trung vào những quỹ đất sở hữu vị trí lõi. Tại Bình Dương, xu hướng này được kỳ vọng sẽ rõ nét hơn trong giai đoạn tới khi các công trình thuộc tổ hợp World Trade Center từng bước đi vào triển khai, vận hành, đồng thời mạng lưới giao thông liên vùng tiếp tục được hoàn thiện.

Phối cảnh vị trí lõi trung tâm World Trade Center Binh Duong New City (phối cảnh dự án CĐT)

Trong bối cảnh đó, những quỹ đất nằm tại vòng xoay trung tâm, đặc biệt là các lô đất sở hữu nhiều mặt tiền trên các trục giao thông hướng tâm, được đánh giá cao nhờ tính khan hiếm và khả năng khai thác đa dạng. Khác với nguồn cung có thể bổ sung ở các khu vực mở rộng, quỹ đất lõi đô thị gần như không thể gia tăng theo thời gian. Chính yếu tố hữu hạn này tạo nên nền tảng giá trị bền vững cho tài sản.

Đối với các chủ đầu tư đang sở hữu quỹ đất tại khu vực này, lợi thế không chỉ nằm ở vị trí, mà còn ở khả năng phát triển các sản phẩm nhà ở hạng sang, thương mại, văn phòng, khách sạn hoặc tổ hợp đa chức năng phù hợp với quá trình hình thành hệ sinh thái WTC. Khi các chức năng đô thị tiếp tục được lấp đầy, giá trị của quỹ đất trung tâm nhiều khả năng sẽ đến từ khả năng khai thác dài hạn, thay vì chỉ kỳ vọng vào tăng giá ngắn hạn. Và đó là lợi thế của những nhà đầu tư tiên phong, nhìn trước được xu thế vận hành của tương lai đô thị.

Dự án sở hữu vị trí đắt giá đó sẽ được chính thức kick off vào ngày 30/7/2026 tại thành phố Hồ Chí Minh với tên gọi Nam Mekong Grand Plaza Bình Dương.

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