Hoang phế khu du lịch hơn 2 thập kỷ ‘ngốn’ hàng trăm hecta ‘đất vàng’ ven biển
Theo Thanh Ba/VTC News |
29-07-2026 - 09:13 AM |
Bất động sản
Hơn 2 thập kỷ được cấp giấy chứng nhận đầu tư, dự án Khu du lịch sinh thái Thiên Đàng ở Quảng Ngãi vẫn chìm trong dang dở với nhiều hạng mục xuống cấp nghiêm trọng.
Theo Thanh Ba/VTC News
VTC News
Theo VTC News
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