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Hoang phế khu du lịch hơn 2 thập kỷ ‘ngốn’ hàng trăm hecta ‘đất vàng’ ven biển

| | Bất động sản

Hơn 2 thập kỷ được cấp giấy chứng nhận đầu tư, dự án Khu du lịch sinh thái Thiên Đàng ở Quảng Ngãi vẫn chìm trong dang dở với nhiều hạng mục xuống cấp nghiêm trọng.

Hoang phế khu du lịch hơn 2 thập kỷ ‘ngốn’ hàng trăm hecta ‘đất vàng’ ven biển- Ảnh 1.

Dự án Khu du lịch sinh thái Thiên Đàng (xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) do Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nam Quảng Nam làm chủ đầu tư, được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu vào ngày 1/1/2005 và điều chỉnh lần đầu năm 2009.

Hoang phế khu du lịch hơn 2 thập kỷ ‘ngốn’ hàng trăm hecta ‘đất vàng’ ven biển- Ảnh 2.

Dự án có quy mô hơn 286 hecta, tổng vốn đăng ký gần 200 tỷ đồng.

Hoang phế khu du lịch hơn 2 thập kỷ ‘ngốn’ hàng trăm hecta ‘đất vàng’ ven biển- Ảnh 3.

Giai đoạn 1 với diện tích hơn 32 hecta, mang tên Thiên Đàng Bốn Mùa đã hoàn thành công tác bồi thường, được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đưa vào hoạt động kinh doanh. Chủ đầu tư cũng đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với phần diện tích này.

Hoang phế khu du lịch hơn 2 thập kỷ ‘ngốn’ hàng trăm hecta ‘đất vàng’ ven biển- Ảnh 4.

Tuy nhiên, sau nhiều năm không khai thác, các công trình tại giai đoạn 1 rơi vào tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, trông rất nhếch nhác.

Hoang phế khu du lịch hơn 2 thập kỷ ‘ngốn’ hàng trăm hecta ‘đất vàng’ ven biển- Ảnh 5.

Trong khi giai đoạn 2 với diện tích khoảng 74 hecta, gồm các phân khu Thiên Đàng Mùa Xuân, Mùa Hè, Mùa Thu và Mùa Đông, đến nay vẫn chưa hoàn thành bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Hoang phế khu du lịch hơn 2 thập kỷ ‘ngốn’ hàng trăm hecta ‘đất vàng’ ven biển- Ảnh 6.

Theo Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và Khu Công nghiệp Quảng Ngãi, quá trình triển khai dự án gặp nhiều khó khăn như ảnh hưởng của thiên tai, bão lớn và vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Những tồn tại này từng được UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ rõ tại kết luận thanh tra số 04/KL-UBND ngày 15/10/2021.

Hoang phế khu du lịch hơn 2 thập kỷ ‘ngốn’ hàng trăm hecta ‘đất vàng’ ven biển- Ảnh 7.

Tại buổi làm việc hồi tháng 6 vừa qua, chủ đầu tư cam kết xây dựng kế hoạch sửa chữa các hạng mục giai đoạn 1 để sớm đưa dự án hoạt động trở lại, đồng thời hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh dự án.

Hoang phế khu du lịch hơn 2 thập kỷ ‘ngốn’ hàng trăm hecta ‘đất vàng’ ven biển- Ảnh 8.

Đến ngày 10/7, Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và Khu Công nghiệp Quảng Ngãi tiếp tục có văn bản đôn đốc. Theo báo cáo của chủ đầu tư, việc sửa chữa các hạng mục giai đoạn 1 đang được triển khai và dự kiến hoàn thành vào tháng 9. Chủ đầu tư cũng cam kết nộp hồ sơ điều chỉnh dự án trước ngày 30/7.

Hoang phế khu du lịch hơn 2 thập kỷ ‘ngốn’ hàng trăm hecta ‘đất vàng’ ven biển- Ảnh 9.

Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và Khu Công nghiệp Quảng Ngãi khẳng định, nếu quá thời hạn nêu trên mà doanh nghiệp vẫn không hoàn thiện hồ sơ theo cam kết, cơ quan này sẽ phối hợp các đơn vị liên quan lập thủ tục xử lý vi phạm theo quy định.

Hoang phế khu du lịch hơn 2 thập kỷ ‘ngốn’ hàng trăm hecta ‘đất vàng’ ven biển- Ảnh 10.

Mới đây, tại kỳ họp HĐND tỉnh Quảng Ngãi, đại biểu Đào Duy Khánh - Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội - cho rằng dự án này đặt ra dấu hỏi lớn về năng lực cũng như quyết tâm của nhà đầu tư. Theo ông Khánh, tỉnh cần có quan điểm rõ ràng, kiên quyết xử lý dứt điểm để tránh tình trạng đất đai tiếp tục bị bỏ hoang, lãng phí.

Hoang phế khu du lịch hơn 2 thập kỷ ‘ngốn’ hàng trăm hecta ‘đất vàng’ ven biển- Ảnh 11.

Ông Nguyễn Đức Tuy - Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi - đánh giá đây là một trong những dự án gây lãng phí lớn trên địa bàn. Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị các cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc, sớm xử lý dứt điểm để khơi thông nguồn lực đất đai, tránh kéo dài thêm tình trạng lãng phí.

Theo Thanh Ba/VTC News

VTC News

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