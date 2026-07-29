Hoang phế khu du lịch hơn 2 thập kỷ ‘ngốn’ hàng trăm hecta ‘đất vàng’ ven biển

Theo Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và Khu Công nghiệp Quảng Ngãi, quá trình triển khai dự án gặp nhiều khó khăn như ảnh hưởng của thiên tai, bão lớn và vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Những tồn tại này từng được UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ rõ tại kết luận thanh tra số 04/KL-UBND ngày 15/10/2021.