Siêu dự án ven biển 18 tỷ USD tại địa phương sắp lên thành phố trực thuộc Trung ương có diễn biến mới

Theo Cổng TTĐT tỉnh Quảng Ninh, chiều 26/7, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh Vũ Văn Diện đã làm việc với phường Hà An về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án trọng điểm trên địa bàn, trong đó có Dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh.

Theo báo cáo của UBND phường Hà An, dự án có tổng diện tích thu hồi trên địa bàn phường khoảng 3.186,8 ha. Đến ngày 25/7/2026, địa phương đã hoàn thành GPMB 2.966,37 ha, đạt 93,08% tổng diện tích thu hồi. Riêng phần diện tích do UBND phường Hà An trực tiếp thực hiện kể từ ngày 1/7/2025 đạt 887,39 ha, tương ứng 135 trường hợp.

Đến nay, UBND tỉnh đã giao 2.583,37 ha cho chủ đầu tư, tương đương 82% tổng diện tích dự án.

Hiện tại, công tác san lấp đang được triển khai trên diện rộng, các tuyến đê bao, trục giao thông khung và một số phân khu chức năng đã dần lộ diện.

Trước đó, ngày 19/12/2025, Tập đoàn Vingroup đã khởi công Dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh (Vinhomes Global Gate Hạ Long) tại Quảng Ninh với tổng vốn đầu tư gần 18 tỷ USD và quy mô khoảng 6.200 ha.

Dự án nằm gần nút giao cao tốc Hà Nội - Móng Cái, cách Hà Nội hơn một giờ di chuyển, đồng thời kết nối thuận lợi với cảng Cái Lân, Khu công nghiệp Quảng Yên, sân bay Vân Đồn và chuỗi đô thị ven biển.

Dự kiến khi tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh hoàn thành vào năm 2028, thời gian di chuyển từ dự án đến trung tâm Hà Nội sẽ rút xuống còn khoảng 23 phút; kết nối tới Sân bay quốc tế Gia Bình trong tương lai dự kiến chỉ khoảng 15 phút.

Theo quy hoạch, Vinhomes Global Gate Hạ Long sẽ sở hữu quần thể 12 sân golf quy mô khoảng 950 ha, công viên câu cá rừng ngập mặn, hệ thống khách sạn mang thương hiệu quốc tế, casino, bến du thuyền và nhiều tiện ích du lịch - nghỉ dưỡng khác.

Hiện công tác san lấp đang được triển khai trên diện rộng. Các tuyến đê bao, trục giao thông khung cùng một số phân khu chức năng đã dần hình thành, bước đầu thể hiện cấu trúc của một đô thị biển hiện đại với sự phân tách rõ ràng giữa khu ở, khu dịch vụ và các vùng sinh thái mặt nước.