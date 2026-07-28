Một DN bất động sản vừa tung chính sách đặc biệt cho khách hàng mua nhà

Mới đây, Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ & Tài chính NobleX đã ban hành thông báo về chính sách tặng voucher trên nền tảng NobleX App dành cho khách hàng thân thiết.

Theo đó, khách hàng thân thiết sẽ được sử dụng voucher để thanh toán tối đa 20% giá trị bất động sản thuộc danh mục áp dụng theo quy định của NobleX trên ứng dụng NobleX App.

Doanh nghiệp cho biết sẽ hoàn tất việc ghi nhận voucher cho khách hàng đủ điều kiện trước ngày 31/7/2026. Voucher có thời hạn sử dụng đến hết ngày 31/12/2026, trừ trường hợp NobleX có quyết định gia hạn bằng văn bản theo từng thời kỳ.

Đáng chú ý, khách hàng được tặng voucher có quyền cho hoặc tặng lại cho người thân trong gia đình, gồm vợ hoặc chồng, cha mẹ hai bên, con đẻ hoặc con nuôi hợp pháp, cùng anh chị em ruột của hai vợ chồng.

Các quy định chi tiết về hình thức cấp phát, đối tượng áp dụng, tiến độ thanh toán, phương thức làm tròn số liệu, hạn mức sử dụng theo từng dự án cũng như các điều khoản liên quan được NobleX công khai trên ứng dụng để khách hàng tra cứu.

Đây không phải lần đầu Sunshine Group triển khai các chương trình ưu đãi dành cho khách hàng trên nền tảng số. Trước đó, doanh nghiệp từng áp dụng cơ chế đặt giá theo thời gian thực trên Noble App, cho phép người mua chủ động đưa ra mức giá và chốt giao dịch ngay trong phiên livestream trên ứng dụng.

Người dùng có thể tra cứu thông tin dự án, quỹ căn và giá bán, thực hiện đặt cọc, giữ chỗ trực tuyến thông qua NobleX App,

Được biết, NobleX App là nền tảng kết nối thông tin và giao dịch đa lĩnh vực, tích hợp các dịch vụ tài chính, công nghệ và bất động sản, được phát triển bởi Tập đoàn công nghệ Unicloud (thành viên của Sunshine Group). Nền tảng này ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm hỗ trợ toàn bộ quá trình giao dịch bất động sản trên môi trường số.

Thông qua NobleX App, người dùng có thể tra cứu thông tin dự án, quỹ căn và giá bán, thực hiện đặt cọc, giữ chỗ trực tuyến, ký kết hồ sơ, thanh toán online cũng như đăng ký lịch tư vấn và tham quan dự án.

Một trong những tính năng nổi bật của nền tảng là NobleGo - hệ thống livestream bán bất động sản kết hợp AI, cho phép khách hàng theo dõi dự án theo thời gian thực, chủ động trả giá và tiếp cận các quỹ căn mở bán riêng trên ứng dụng. Theo giới thiệu của doanh nghiệp, đây là mô hình livestream đặt giá bất động sản đầu tiên được triển khai đối với các sản phẩm của Sunshine Group.

Về ﻿Sunshine Group, sau quá trình tái cấu trúc, thời gian qua tập đoàn đã và đang mở rộng danh mục dự án tại Hà Nội, Hưng Yên, TP.HCM với hàng loạt dự án như Noble West Lake Hanoi, Noble Crystal Tây Hồ, Noble Crystal Long Biên, Noble Palace Tây Hồ, Noble Palace Tây Thăng Long, Noble Palace Long Biên, Sunshine Sky City, Sunshine Legend City và Noble Palace Riverside, tập trung tại các khu vực có quỹ đất khan hiếm.

Đặc biệt, 2 năm gần đây Sunshine Group là doanh nghiệp tiên phong tham gia triển khai các dự án nhà giá tốt cho người trẻ. Năm 2025 doanh nghiệp này gây sốc khi 1.000 căn hộ Sunshine Legend City với mức giá chỉ từ 50 triệu đồng/m² được thanh khoản ngay khi mở bán

Đến năm 2026, dự án Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City do liên danh nhà đầu tư Handico - Sunshine Group - Thái Nam Land cũng gây xôn xao dư luận khi có mức giá căn hộ chất lượng cao dự kiến từ 4x triệu/m². Dự án nằm trên địa bàn hai xã Thiên Lộc và Phúc Thịnh với quy mô hơn 470 ha , có tên thương mại là Handico Sunshine Metropolis City , được khởi công vào đầu tháng 2/2026.