Hạn chế tình trạng “cò mồi”, người không có nhu cầu mua nhưng vẫn tham dự đấu giá để trục lợi

Ngày 28/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi). Tại phiên họp, trình bày Tờ trình Dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi), Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết, việc xây dựng, ban hành Luật nhằm thể chế hóa chủ trương, định hướng của Đảng về phân cấp, phân quyền, cắt giảm thủ tục, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động đấu giá tài sản; phát triển dịch vụ đấu giá tài sản theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong hoạt động đấu giá tài sản.

Đồng thời luật kế thừa, phát triển những quy định của luật hiện hành đã phát huy hiệu quả trong thực tiễn và khắc phục những bất cập, hạn chế đã được chỉ ra qua quá trình tổng kết; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đấu giá tài sản, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

Theo Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng, dự thảo Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi) gồm có 7 chương, 69 điều, sửa đổi một số nội dung cơ bản. Dự thảo Luật bổ sung quy định nguyên tắc về việc người tham gia đấu giá đã nộp hồ sơ, tiền đặt trước hợp lệ và tham dự phiên đấu giá thì được coi là đã đồng ý mua tài sản bằng với giá khởi điểm nhằm hạn chế tình trạng “cò mồi”, người không có nhu cầu mua thực sự nhưng vẫn tham dự đấu giá để trục lợi.

Ngoài ra, về chế tài xử lý người trúng đấu giá, dự thảo luật bổ sung quy định cấm tham gia đấu giá đối với người trúng đấu giá nhưng bỏ cọc trên cơ sở luật hóa quy định Nghị quyết số 66.11/NQ-CP nhằm góp phần khắc phục tình trạng tham gia đấu giá nhằm mục đích trục lợi, gây ảnh hưởng xấu đến thị trường bất động sản. Đồng thời, bổ sung chế tài người trúng đấu giá có hành vi vi phạm quy định của Luật Đấu giá tài sản dẫn đến kết quả đấu giá không được phê duyệt hoặc hủy quyết định phê duyệt kết quả đấu giá tài sản thì không được nhận lại khoản tiền đặt cọc để bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do kết quả đấu giá bị hủy.

Thẩm tra dự án Luật, Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết, hồ sơ dự án Luật cơ bản đáp ứng yêu cầu của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Tuy nhiên, Thường trực Kinh tế và Tài chính đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự thảo Luật để bảo đảm nguyên tắc Luật chỉ quy định những nội dung có tính ổn định, có giá trị lâu dài và thuộc thẩm quyền của Quốc hội; những nội dung cần điều chỉnh linh hoạt thì giao Chính phủ hoặc cơ quan có thẩm quyền quy định chi tiết hoặc ban hành theo thẩm quyền.

Phát biểu kết luận phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất cao về sự cần thiết sửa đổi toàn diện Luật Đấu giá tài sản nhằm thể chế hóa đầy đủ, kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng; khắc phục những hạn chế, bất cập của pháp luật hiện hành trong bối cảnh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

Đặc biệt, việc sửa đổi luật sẽ tập trung giải quyết các vấn đề phát sinh từ thực tiễn như đấu giá quyền sử dụng đất, đấu giá trực tuyến, xử lý các hành vi thông đồng, dìm giá, trả giá bất thường rồi bỏ cọc. Qua đó, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật, tạo hành lang pháp lý đồng bộ, khả thi, thúc đẩy hoạt động đấu giá tài sản phát triển theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và minh bạch.

Về mặt thể chế, Phó Chủ tịch Quốc hội yêu cầu, tiếp tục bám sát và thể chế hóa đầy đủ các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, nhất là Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIV và các nghị quyết trụ cột của Trung ương, Bộ Chính trị về phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Bảo đảm tuân thủ nghiêm túc các quy định về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật theo Quy định số 178-QĐ/TW của Bộ Chính trị.

Về cải cách và ứng dụng công nghệ, dự Luật cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong xử lý tài sản công; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền đi đôi với nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Về công tác đấu giá trực tuyến và tổ chức hành nghề, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị, đối với quy định về quy trình, bước giá và xử lý vi phạm, cần đánh giá kỹ tác động đối với các quy định về tiền đặt trước, cơ sở pháp lý và tiêu chí xác định bước giá để ngăn chặn tình trạng găm giá, dìm giá, bỏ cọc hoặc trục lợi. Rà soát chặt chẽ quy định về căn cứ, thẩm quyền, trình tự hủy kết quả đấu giá để bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan.