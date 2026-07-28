The Emerald Garden View: Một bước tới thiên nhiên, một nhịp tới trung tâm

Một bước tới thiên nhiên, kiến tạo chuẩn sống xanh giữa lòng đô thị

Giữa tốc độ đô thị hóa ngày càng nhanh, không gian xanh không còn là yếu tố bổ trợ mà trở thành một phần của chất lượng sống. Tại The Emerald Garden View, thiên nhiên được đặt ở vị trí trung tâm trong tư duy quy hoạch, với mục tiêu mang đến môi trường sống gần gũi, thư thái nhưng vẫn đáp ứng nhịp sống hiện đại.

Ông Bolt Mahitti Wongruchatanun, Giám đốc Điều hành & Đồng sáng lập Land Sculptor Studio Việt Nam – đơn vị thiết kế cảnh quan của The Emerald Garden View, cho biết ý tưởng thiết kế được lấy cảm hứng từ hình ảnh hai dải xanh ôm lấy một "dòng chảy năng lượng" xuyên suốt dự án. Ông chia sẻ: "Quý vị hãy tưởng tượng hai bờ sông xanh tươi ôm trọn dòng chảy năng lượng trung tâm. Đó chính là bầu không khí mà chúng tôi muốn mang đến cho cảnh quan của dự án ngay từ bước chân đầu tiên."

Từ cảm hứng ấy, The Emerald Garden View được kiến tạo như một "thung lũng nhiệt đới" đa tầng, nơi hơn 4.500m² mảng xanh được quy hoạch từ tầng trệt đến các khu vườn trên cao. Thiết kế nhiều lớp không chỉ tạo nên cảnh quan sinh động mà còn góp phần cải thiện vi khí hậu, đón gió tự nhiên và mang đến môi trường sống dễ chịu cho cư dân.

Hệ tiện ích cũng được phát triển theo triết lý đưa thiên nhiên vào từng trải nghiệm sống. Tầng trệt là không gian cộng đồng với quảng trường, khu thể thao và tổ hợp hồ bơi có mặt nước trải dài 65m, gồm hồ bơi thư giãn, hồ jacuzzi và hồ bơi trẻ em. Hồ bơi chính dài 40m đáp ứng đồng thời nhu cầu rèn luyện sức khỏe và thư giãn.

Không gian tiện ích tầng cao được thiết kế để cư dân thư giãn và kết nối sau mỗi ngày.

Ở tầng tiện ích trên cao, cư dân có thể tận hưởng những khoảng xanh riêng tư với vườn thư giãn, khu yoga, góc đọc sách, rạp chiếu phim ngoài trời và nhiều không gian nghỉ ngơi giữa thiên nhiên. Sự phân tầng này giúp mỗi thành viên trong gia đình đều có không gian phù hợp với nhu cầu sinh hoạt và tái tạo năng lượng.

Không chỉ chú trọng mật độ cây xanh, Land Sculptor Studio còn đưa bản sắc Lái Thiêu vào thiết kế cảnh quan. Gốm, đá tự nhiên và gạch trang trí được sử dụng để tạo nên ngôn ngữ kiến trúc gần gũi với địa phương. Đặc biệt, những hàng cây ăn trái – hình ảnh đặc trưng của vùng đất Lái Thiêu – được bố trí quanh khu vực BBQ, góp phần mang đến trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên và văn hóa bản địa.

Theo ông Bolt Mahitti Wongruchatanun, việc ưu tiên các loại cây bản địa không chỉ tạo dấu ấn riêng cho dự án mà còn giúp giảm chi phí chăm sóc, vận hành nhờ khả năng thích nghi tốt với điều kiện khí hậu. "Giá trị môi trường bền vững là giá trị đầu tiên mà chúng tôi kỳ vọng. Hệ sinh thái ổn định này sẽ giúp cải thiện sức khỏe, không khí sạch hơn, đây chính là môi trường xanh chống stress", ông chia sẻ.

Một nhịp tới trung tâm, nâng tầm giá trị an cư bền vững

Song hành cùng không gian sống xanh là lợi thế kết nối của The Emerald Garden View. Dự án tọa lạc trên mặt tiền đường Nguyễn Chí Thanh rộng 18m, kết nối thuận tiện đến các khu công nghiệp VSIP 1, Việt Hương, Đồng An cũng như hệ thống tiện ích hiện hữu như AEON Mall, Vincom Plaza, Lotte Mart, trường học các cấp và bệnh viện.

Trong thời gian tới, khả năng kết nối của khu vực được kỳ vọng tiếp tục nâng cao khi hàng loạt công trình hạ tầng trọng điểm được triển khai như Quốc lộ 13 mở rộng lên 60m với quy mô 10–14 làn xe, tuyến đường ven sông Sài Gòn và tuyến metro kết nối TP.HCM. Hạ tầng đồng bộ không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển mà còn tạo động lực phát triển cho toàn khu vực.

SOL E&C đảm nhiệm vai trò tổng thầu thi công, góp phần bảo đảm tiến độ và chất lượng xây dựng của The Emerald Garden View.

Bên cạnh lợi thế vị trí, dự án được triển khai theo mô hình Design & Build do SOL E&C đảm nhiệm nhằm đồng bộ giữa thiết kế và thi công. Theo đại diện SOL E&C, mô hình này giúp tối ưu tiến độ, kiểm soát chi phí và hạn chế phát sinh trong quá trình xây dựng.

Ở góc độ tài chính, The Emerald Garden View có mức giá cạnh tranh 80% sản phẩm có giá dưới 35 triệu đồng/m² cùng chính sách thanh toán linh hoạt. Khách hàng chỉ cần thanh toán từ 239 triệu đồng, tương đương 15% giá trị căn hộ, đến thời điểm nhận nhà; đồng thời, chủ đầu tư đưa ra các phương án hỗ trợ lãi suất lên đến 8%/năm hoặc thanh toán cố định 9 triệu đồng/tháng, giúp nhiều gia đình trẻ thuận lợi hơn trong việc sở hữu nhà ở.

Với sự đồng hành của các đơn vị phát triển và tư vấn như Land Sculptor Studio, SOL E&C, CBRE và DKRS, The Emerald Garden View hướng đến một không gian sống cân bằng, nơi cư dân chỉ cần một bước để chạm tới thiên nhiên và một nhịp để kết nối với trung tâm, đồng thời sở hữu nền tảng giá trị bền vững cho cả nhu cầu an cư lẫn tích lũy lâu dài.