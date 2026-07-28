Hàng triệu người thuê trọ và sinh viên sẽ vô cùng vui mừng với đề xuất của HoREA

Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) vừa có văn bản góp ý dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi), trong đó kiến nghị bổ sung nhiều chính sách nhằm mở rộng phạm vi hỗ trợ về nhà ở.

Đáng chú ý, Hiệp hội đề xuất phát triển nhà trọ cho thuê dài hạn và xác định ký túc xá là một loại hình nhà ở xã hội, qua đó đáp ứng tốt hơn nhu cầu chỗ ở của người lao động và học sinh, sinh viên.

Theo HoREA, nhà trọ cho thuê dài hạn do hộ gia đình, cá nhân đầu tư hiện là loại hình nhà ở phổ biến, đáp ứng nhu cầu của người lao động, công nhân và người thu nhập thấp tại các đô thị. Riêng TP.HCM hiện có hơn 60.470 khu nhà trọ với khoảng 629.000 phòng, phục vụ khoảng 1,4 triệu người thuê.



﻿Tuy nhiên, loại hình này vẫn chưa có cơ chế khuyến khích phù hợp trong dự thảo luật. Vì vậy, Hiệp hội đề xuất bổ sung chính sách hỗ trợ phát triển nhà trọ cho thuê dài hạn, góp phần cải thiện chất lượng chỗ ở và tăng nguồn cung nhà ở giá phù hợp.

Bên cạnh đó, HoREA cũng kiến nghị bổ sung quy định xác định ký túc xá là một loại hình nhà ở xã hội. Theo Hiệp hội, việc này sẽ tạo cơ sở pháp lý để phát triển hệ thống ký túc xá, đáp ứng nhu cầu lưu trú của học sinh, sinh viên, nhất là tại các đô thị lớn và trung tâm đào tạo.

HoREA dẫn chứng, Ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM hiện có quy mô khoảng 35.500 chỗ ở, là mô hình góp phần giải quyết nhu cầu lưu trú cho hàng chục nghìn sinh viên.



﻿Tuy nhiên, dự thảo Luật Nhà ở hiện chưa xác định rõ ký túc xá là một loại hình nhà ở xã hội. Vì vậy, Hiệp hội đề nghị bổ sung quy định này để hoàn thiện hành lang pháp lý, tạo điều kiện đầu tư và phát triển thêm các dự án ký túc xá trong thời gian tới.

Theo HoREA, việc bổ sung các chính sách nêu trên sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về nhà ở, đồng thời mở rộng cơ hội tiếp cận chỗ ở phù hợp cho người lao động, người thu nhập thấp và học sinh, sinh viên, đáp ứng yêu cầu phát triển và bảo đảm an sinh xã hội.