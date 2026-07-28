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Đề xuất mới: Thu nhập 60 triệu đồng/tháng vẫn được mua nhà ở xã hội tại TP.HCM

| | Bất động sản

Để phù hợp với mức sống và thu nhập thực tế, Sở Xây dựng TP.HCM đề xuất nâng ngưỡng thu nhập của người mua nhà ở xã hội. Mức cao nhất được kiến nghị áp dụng là 60 triệu đồng/tháng đối với hộ gia đình.

Đề xuất mới: Thu nhập 60 triệu đồng/tháng vẫn được mua nhà ở xã hội tại TP.HCM - Ảnh 1.

Cả nước đang tăng tốc hoàn thành 1 triệu căn nhà ở xã hội. Ảnh minh họa Internet.

Sở Xây dựng TP.HCM vừa trình UBND thành phố dự thảo sửa đổi Quyết định số 14/2026/QĐ-UBND, trong đó đề xuất điều chỉnh hệ số xác định điều kiện thu nhập đối với người mua nhà ở xã hội. Mục tiêu là bảo đảm chính sách phù hợp hơn với mặt bằng thu nhập tại TP.HCM và đồng bộ với quy định tại Nghị định 136/2026/NĐ-CP.

Nếu được thông qua, ngưỡng thu nhập bình quân hằng tháng của các nhóm đối tượng như người thu nhập thấp tại đô thị, công nhân, cán bộ, công chức và viên chức sẽ được nâng lên so với quy định hiện hành.

Trong đó đối với trường hợp áp dụng hệ số mức thu nhập là 1,1 thì người độc thân có thu nhập không quá 27,5 triệu đồng/tháng, người độc thân đang nuôi con nhỏ không quá 38,5 triệu đồng/tháng. Người đã kết hôn (tổng thu nhập vợ và chồng) không quá 55 triệu đồng/tháng.

Sở Xây dựng TP.HCM cũng đề xuất chính sách ưu tiên cho hộ gia đình có từ 3 người phụ thuộc trở lên (áp dụng hệ số 1,2).

Trong đó người độc thân thu nhập không quá 30 triệu đồng/tháng, người độc thân đang nuôi con nhỏ thu nhập không quá 42 triệu đồng/tháng. Người đã kết hôn (tổng thu nhập vợ và chồng) không quá 60 triệu đồng/tháng.

Các hộ gia đình có từ 3 người phụ thuộc trở lên còn được ưu tiên lựa chọn căn hộ có diện tích lớn hoặc có từ 2 phòng ngủ trở lên.

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, đề xuất điều chỉnh hệ số thu nhập được xây dựng trên cơ sở thu nhập bình quân đầu người năm 2025 của thành phố đạt 8,064 triệu đồng/người/tháng, cao gấp 1,3626 lần mức bình quân cả nước (5,918 triệu đồng/người/tháng). Đây cũng là căn cứ pháp lý để TP.HCM được áp dụng hệ số điều chỉnh thu nhập tối đa 1,3626.

Tuy nhiên, việc xác định hệ số không chỉ dựa vào chênh lệch thu nhập bình quân mà còn phải tính đến mức sống từng khu vực, khả năng đáp ứng của quỹ nhà ở xã hội, nhu cầu thực tế của các nhóm thụ hưởng và mục tiêu bảo đảm an sinh, hỗ trợ đúng đối tượng theo quy định.

Sở Xây dựng cho biết, với mức lương cơ sở 2,53 triệu đồng/tháng hiện nay, cán bộ, công chức có khoảng 15 năm công tác đã có thu nhập xấp xỉ 25 triệu đồng/tháng. Vì vậy, việc điều chỉnh ngưỡng thu nhập được đánh giá là cần thiết để chính sách nhà ở xã hội phù hợp hơn với điều kiện sống tại TP.HCM, đồng thời vẫn hướng tới đúng nhóm có nhu cầu thực sự.

Phan Trang

Theo Phan Trang

An Ninh Tiền Tệ

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