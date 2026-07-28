Chung cư từng "nóng" bậc nhất Hà Nội: Chốt 1.000 giao dịch ngay khi mở bán, khách mua chực chờ cả ngày lẫn đêm...đang tăng tốc thi công, sẽ bàn giao vào 2027

Sau giai đoạn khan hiếm nguồn cung, thị trường căn hộ Hà Nội đang bước vào chu kỳ sôi động trở lại. Theo dữ liệu của Bộ phận Nghiên cứu và Phát triển BHS Property (BHS R&D), trong năm 2026, thị trường Thủ đô dự kiến đón 14.759 căn hộ từ 15 dự án. Bên cạnh đó, theo tổng hợp, sẽ có thêm 4 dự án khác bổ sung hơn 4.400 căn hộ, nâng tổng nguồn cung mới trong năm lên hơn 19.000 căn.