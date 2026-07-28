Chung cư từng "nóng" bậc nhất Hà Nội: Chốt 1.000 giao dịch ngay khi mở bán, khách mua chực chờ cả ngày lẫn đêm...đang tăng tốc thi công, sẽ bàn giao vào 2027
Với mức giá 67-73 triệu đồng/m2, thấp bậc nhất khu vực An Khánh - Dương Nội, An Bình Homeland liên tục rơi vào tình trạng "cháy hàng" khi được mở bán vào đầu năm 2026. Gần 1.000 căn hộ đã được giao dịch chỉ sau chưa đầy 10 ngày mở bán. Có thời điểm, buổi tối văn phòng bán hàng của chủ đầu tư vẫn đông khách đến cọc, chọn căn.
Sau giai đoạn khan hiếm nguồn cung, thị trường căn hộ Hà Nội đang bước vào chu kỳ sôi động trở lại. Theo dữ liệu của Bộ phận Nghiên cứu và Phát triển BHS Property (BHS R&D), trong năm 2026, thị trường Thủ đô dự kiến đón 14.759 căn hộ từ 15 dự án. Bên cạnh đó, theo tổng hợp, sẽ có thêm 4 dự án khác bổ sung hơn 4.400 căn hộ, nâng tổng nguồn cung mới trong năm lên hơn 19.000 căn.
Trong năm 2026, thị trường Thủ đô dự kiến đón 14.759 căn hộ từ 15 dự án. Trong đó, An Bình Homeland đóng góp khoảng 1.300 căn hộ. Dự án đang đẩy nhanh tiến độ thi công để chuẩn bị cho kế hoạch bàn giao vào quý IV/2027.
An Bình Homeland nằm tại khu C, Khu đô thị Geleximco Lê Trọng Tấn (Hà Nội), do Tập đoàn Geleximco làm chủ đầu tư. Dự án nằm trên trục đường Lê Trọng Tấn, cách Aeon Mall Hà Đông khoảng 1 km. Bao quanh dự án là hàng loạt khu đô thị lớn như Vinhomes Smart City, Nam An Khánh, Dương Nội, FLC Garden City và FLC Premier Parc.
Dự án được triển khai trên khu đất rộng khoảng 1,8 ha, trong đó diện tích xây dựng khoảng 1,5 ha, mật độ xây dựng 45%. Quy mô gồm 4 tòa chung cư C1, C2, C3 và C4 cao 25 tầng nổi, 2 tầng hầm, cung cấp các căn hộ có diện tích từ 63-95 m2.
Theo chủ đầu tư, dự án chính thức mở bán với mức giá khoảng 67-73 triệu đồng/m2. Đây là mức giá cạnh tranh so với mặt bằng khu vực. Cùng nằm trên trục đường Lê Trọng Tấn, dự án FLC Premier Parc, cách An Bình Homeland khoảng 1,5 km, hiện được giao dịch ở mức khoảng 120 triệu đồng/m2. Trong khi đó, một số tòa căn hộ tại khu vực cổng An Khánh cũng đang có giá phổ biến khoảng 100-110 triệu đồng/m2.
Tại thời điểm mở bán, An Bình Homeland liên tục rơi vào tình trạng "cháy hàng". Để hạn chế tình trạng đầu cơ, khách hàng phải đăng ký nhu cầu mua, được chủ đầu tư xét duyệt và đứng tên trực tiếp trên hợp đồng; ngay cả các suất ngoại giao cũng bị hạn chế chuyển nhượng.
Kết quả, gần 1.000 căn hộ đã được giao dịch chỉ sau chưa đầy 10 ngày kể từ khi dự án chính thức ra mắt ngày 5/2. Có thời điểm, buổi tối văn phòng bán hàng của chủ đầu tư vẫn đông khách đến làm thủ tục. Từ tháng 4/2026, khu vực ký hợp đồng mua bán căn hộ liên tục trong tình trạng kín khách.
Hiện chủ đầu tư và nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ thi công. Trên công trường, hàng trăm kỹ sư, công nhân cùng hệ thống máy móc được huy động, duy trì thi công liên tục trên các hạng mục nhằm bám sát kế hoạch xây dựng.
Theo cập nhật từ chủ đầu tư, tòa C1 đã hoàn thành kết cấu dầm sàn đến tầng 14 và xây tường đến tầng 8. Trong khi đó, ba tòa C2, C3 và C4 đã hoàn thành kết cấu dầm sàn đến tầng 19, đồng thời xây tường đến tầng 14. Các hạng mục được triển khai đồng bộ trên toàn dự án nhằm đảm bảo tiến độ thi công.
Theo dự kiến, dự án sẽ được bàn giao tới khách hàng vào quý IV/2027, sẵn sàng gia nhập làn sóng nguồn cung mới của thị trường căn hộ Hà Nội trong giai đoạn tới.
Ngọc Linh
Nhịp Sống Thị Trường
Theo
Nhịp Sống Thị Trường
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