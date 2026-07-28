HoREA kiến nghị loạt thay đổi lớn trong Luật Nhà ở, nhiều nhóm đối tượng sẽ được hưởng lợi

Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) vừa gửi văn bản góp ý dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng và Bộ Tư pháp.

Trong đó, Hiệp hội cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo nhưng kiến nghị sửa đổi, bổ sung nhiều quy định nhằm hoàn thiện khung pháp lý và đáp ứng tốt hơn nhu cầu thực tiễn.

Đáng chú ý, HoREA đề xuất mở rộng phạm vi điều chỉnh của Luật Nhà ở bằng việc bổ sung loại hình “nhà có mục đích lưu trú”, bao gồm căn hộ du lịch (condotel), biệt thự du lịch, officetel, căn hộ dịch vụ… Đồng thời, Hiệp hội kiến nghị đưa nội dung chỉnh trang, tái thiết đô thị và di dời nhà trên, ven kênh rạch vào phạm vi điều chỉnh của luật.

Bên cạnh đó, HoREA đề nghị bổ sung nhiều chính sách nhà ở dành cho các nhóm đối tượng như cán bộ, công chức, viên chức; công nhân làm việc ngoài khu công nghiệp; học sinh, sinh viên thông qua mô hình ký túc xá được xác định là nhà ở xã hội. Theo Hiệp hội, đây là những nhóm có nhu cầu nhà ở lớn nhưng vẫn chưa được quy định đầy đủ trong dự thảo luật.

Đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài, HoREA kiến nghị hoàn thiện quy định để bảo đảm quyền sở hữu nhà ở và được cấp giấy chứng nhận theo quy định pháp luật, đồng thời đề xuất mở rộng quyền sở hữu đối với một số loại hình căn hộ lưu trú nhằm thu hút nguồn vốn đầu tư.

Ngoài ra, Hiệp hội cũng đưa ra nhiều kiến nghị nhằm thúc đẩy phát triển nhà ở thương mại giá phù hợp, như bỏ một số điều kiện hạn chế người mua, hoàn thiện cơ chế xác định giá bán, giá thuê, tạo điều kiện để doanh nghiệp tham gia phát triển phân khúc này.

Đồng thời, HoREA đề xuất bổ sung cơ chế phát triển nhà trọ cho thuê dài hạn do cá nhân đầu tư, góp phần đáp ứng nhu cầu chỗ ở của người lao động và người thu nhập thấp tại các đô thị lớn.

Theo HoREA, việc tiếp thu các kiến nghị trên sẽ góp phần hoàn thiện dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi), đồng thời tạo hành lang pháp lý thông thoáng hơn để phát triển đa dạng các loại hình nhà ở, đáp ứng nhu cầu an cư của người dân và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển bền vững.