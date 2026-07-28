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TP.HCM rà soát nhà, đất của các doanh nghiệp nhà nước

| | Bất động sản

UBND TP.HCM giao các các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tiếp tục tăng cường công tác quản lý, sử dụng nhà, đất được giao theo đúng quy định của pháp luật; rà soát toàn bộ quỹ nhà, đất đang quản lý, sử dụng.

TP.HCM rà soát nhà, đất của các doanh nghiệp nhà nước - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Cổng TTĐT TP.HCM

UBND TP.HCM đã ban hành Công văn về rà soát nhà, đất của các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn TP.

Theo đó, UBND TP giao các Tổng Công ty, Công ty thuộc UBND TP tiếp tục tăng cường công tác quản lý, sử dụng nhà, đất được giao theo đúng quy định của pháp luật; rà soát toàn bộ quỹ nhà, đất đang quản lý, sử dụng, chịu trách nhiệm trước UBND TP về tính chính xác của số liệu, hiện trạng sử dụng và việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai, quản lý, sử dụng tài sản công và pháp luật có liên quan; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ pháp lý về đất đai đối với các cơ sở nhà, đất đang quản lý, sử dụng; chấm dứt việc sử dụng nhà, đất không đúng mục đích, cho thuê, cho mượn, liên doanh, liên kết hoặc bố trí làm nhà ở trái quy định; xử lý nghiêm trách nhiệm của tập thể, cá nhân vi phạm (nếu có).

Trường hợp doanh nghiệp không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ việc rà soát, báo cáo theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước UBND TP.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan tăng cường thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với việc quản lý, sử dụng nhà, đất của doanh nghiệp nhà nước theo quy định; rà soát, tham mưu UBND TP xem xét việc chuyển giao các cơ sở nhà, đất do doanh nghiệp nhà nước đang tạm quản lý, tạm giữ hộ về cơ quan, đơn vị có chức năng quản lý theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, tiếp tục phối hợp với Bộ Tài chính thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc phạm vi quản lý của các cơ quan Trung ương trên địa bàn TP theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công; đồng thời cung cấp thông tin, danh mục nhà, đất của doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Văn phòng Đăng ký đất đai TP và các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương giải quyết các thủ tục về đất đai đối với các cơ sở nhà, đất của doanh nghiệp nhà nước; phấn đấu hoàn thành việc hoàn thiện hồ sơ pháp lý về đất đai trong năm 2026; đồng thời tăng cường kiểm tra, thanh tra, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về đất đai theo thẩm quyền.

UBND các xã, phường, đặc khu tăng cường kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất của các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi sử dụng đất không đúng mục đích, chuyển quyền sử dụng đất trái pháp luật và các hành vi vi phạm pháp luật đất đai khác theo quy định.

Theo PV

An ninh tiền tệ

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