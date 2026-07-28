Victoria Village mở đầu giai đoạn tăng tốc bàn giao các dự án của Novaland tại trung tâm TP.HCM

Từ cam kết đến hành động

Victoria Village là khu phức hợp cao cấp quy mô gần 4,3 ha, gồm 1.208 căn hộ thương mại – dịch vụ, nhà phố, biệt thự cùng hệ tiện ích nội khu đẳng cấp, công viên và cảnh quan rộng 5.000 m². Dự án sở hữu vị trí đắc địa với bốn mặt tiền đường Đồng Văn Cống, Trương Văn Bang, Lâm Quang Ky và Nguyễn Mộng Tuân, cách trung tâm Quận 1 cũ khoảng 3 km.

Trải qua hơn ba năm chịu tác động từ khó khăn thị trường và các vướng mắc pháp lý, Victoria Village từng phải điều chỉnh tiến độ triển khai. Việc dự án bước vào giai đoạn bàn giao là kết quả của hành trình nỗ lực không ngừng để tháo gỡ pháp lý, thu xếp nguồn lực, hoàn thiện dự án và thực hiện cam kết với khách hàng.

Theo kế hoạch, hơn 1.000 khách hàng Vicotria Village sẽ lần lượt nhận bàn giao căn hộ trong thời gian tới, từng bước hình thành cộng đồng cư dân hiện đại của khu Đông TP.HCM.

Bà Nguyễn Kim Hương, một trong những cư dân đầu tiên của Victoria Village vui mừng chia sẻ: "Gia đình tôi rất hạnh phúc khi chính thức nhận bàn giao căn hộ mơ ước. Điều khiến chúng tôi ấn tượng là không gian sống thoáng đãng, nhiều cây xanh, cảnh quan và tiện ích được đầu tư bài bản. Chất lượng công trình khi bàn giao rất tốt. Chúng tôi tin tưởng vào uy tín của Novaland và sẽ tiếp tục đồng hành cùng các dự án của tập đoàn trong thời gian tới".

Ông Đoàn Văn Tuệ cũng cho biết: "Tôi rất phấn khởi vì trong giai đoạn khó khăn nhưng Novaland vẫn rất nỗ lực để thi công hoàn thiện dự án và bàn giao nhà, thực hiện cam kết với khách hàng. Tôi thât sự hài lòng với chất lượng căn hộ nhận bàn giao ngày hôm nay cũng như hệ tiện ích của dự án. Gia đình tôi sẽ nhanh chóng trang bị nội thất để chuyển vào sinh sống. Chúng tôi mong tập đoàn sẽ sớm phục hồi, phát triển để tiếp tục tạo dựng nên những khu dân cư, đô thị đáng sống".

Gia đình ông Đoàn Văn Tuệ trong ngày nhận bàn giao nhà tại Victoria Village

Phục hồi bằng những kết quả thực tế

Đồng hành cùng Victoria Village trong suốt quá trình triển khai, các nhà thầu đánh giá, việc hoàn thành và bàn giao dự án là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa chủ đầu tư, nhà thầu và các đối tác sau nhiều năm vượt qua khó khăn của thị trường. Victoria Village không phải là dự án có quy mô lớn nhất của Novaland, nhưng là một cột mốc đáng nhớ. Sau nhiều năm đối mặt với khó khăn, việc dự án được hoàn thành và bàn giao cho khách hàng cho thấy những nỗ lực phục hồi của Novaland đang từng bước mang lại kết quả. Với các nhà thầu xây dựng, đây cũng là tín hiệu tích cực khi doanh nghiệp bất động sản từng bước phục hồi, các dự án được tái khởi động, tạo thêm việc làm, duy trì hoạt động của chuỗi cung ứng và mở ra triển vọng mới cho ngành xây dựng.

Không gian sống xanh mát tại Victoria Village

Đại diện Tập đoàn Novaland cho biết, sau hơn ba năm nỗ lực phục hồi, doanh nghiệp từng bước vượt qua khó khăn khi các dự án được gỡ vướng, được bơm thêm tín dụng, hướng đến thi công quy mô lớn và tăng trưởng dài hạn. Theo doanh nghiệp, những chuyển biến tích cực này có được nhờ sự quan tâm, chỉ đạo của Chính phủ cùng sự đồng hành của các Bộ, ban, ngành và địa phương trong việc tháo gỡ các điểm nghẽn của thị trường, tạo nền tảng để Novaland khôi phục hoạt động và hướng đến phát triển bền vững.

"Victoria Village là một trong những dự án thể hiện rõ nhất tinh thần kiên định theo đuổi cam kết của doanh nghiệp trong suốt hành trình phục hồi. Mỗi dự án được hoàn thiện, mỗi căn nhà được bàn giao cho cư dân không chỉ thể hiện khẳng định nỗ lực của Novaland với khách hàng, đối tác mà còn góp phần đưa nguồn lực đất đai trở lại phục vụ phát triển, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động, duy trì hoạt động của hàng trăm doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng và đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế - xã hội", đại diện Novaland cho hay.

Victoria Village được đầu tư bài bản, kiến tạo không gian sống chất lượng và tiện nghi cho cư dân

Theo thống kê của Bộ Xây dựng, cả nước hiện có khoảng 4.500 dự án bất động sản gặp khó khăn, vướng mắc với tổng nguồn vốn bị ứ đọng lên tới hơn 3 triệu tỷ đồng. Đến nay, các bộ, ngành và địa phương đã tháo gỡ cho hơn 1.000 dự án, góp phần khơi thông khoảng 800.000 tỷ đồng vốn đầu tư. Những kết quả này cho thấy việc tháo gỡ các dự án không chỉ hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi mà còn góp phần khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, thúc đẩy đầu tư, tạo việc làm và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế bền vững.

Có thể nói, việc Victoria Village về đích không chỉ đánh dấu cột mốc quan trọng của riêng dự án mà còn mở đầu cho lộ trình tăng tốc triển khai và bàn giao các dự án trọng điểm của Novaland tại TP.HCM trong thời gian tới. Với định hướng phát triển bền vững, Novaland sẽ tiếp tục tập trung nguồn lực hoàn thiện các dự án, nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, gia tăng giá trị cho khách hàng, đối tác, cổ đông và cộng đồng. Đồng thời, từng bước củng cố niềm tin của thị trường bằng những kết quả thực tế.