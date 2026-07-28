Bên trong khu tập thể Ngọc Khánh xuống cấp, chờ dự án cải tạo

Sau nhiều thập kỷ sử dụng, khu tập thể Ngọc Khánh (phường Giảng Võ, Hà Nội) đã xuống cấp với những bức tường nứt vỡ, cầu thang bong tróc và hệ thống hạ tầng cũ kỹ. Trước thời điểm được cải tạo, xây dựng lại theo chủ trương của thành phố, nơi đây vẫn là mái nhà của hàng nghìn cư dân và lưu giữ ký ức của nhiều thế hệ người Hà Nội.

TIN MỚI Khu tập thể Ngọc Khánh chuẩn bị 'lột xác' sau nhiều năm xuống cấp. Sau nhiều năm sử dụng, khu tập thể Ngọc Khánh đã xuống cấp nghiêm trọng. Theo kế hoạch của UBND TP Hà Nội, nơi đây nằm trong danh sách các dự án sẽ được cải tạo, xây dựng lại. Khu tập thể Ngọc Khánh có 58 tòa nhà cao từ 2-4 tầng, được xây dựng trước năm 1994 với khoảng 6.500 cư dân sinh sống. Trong đó, nhiều tòa nhà đã xuống cấp, riêng nhà A được đánh giá là chung cư nguy hiểm cấp D Những mảng tường cũ loang lổ cùng hệ thống dây điện chằng chịt tạo nên hình ảnh quen thuộc tại khu tập thể nằm giữa khu vực phát triển sầm uất của Thủ đô. Cầu thang chung xuống cấp, nhiều vị trí thấm nước, bong tróc khiến người dân luôn thấp thỏm mỗi khi di chuyển. Căn hộ của anh Nguyễn Hồng Dương, cư dân sống tại nhà B2 từ năm 1989. Theo anh, nhiều hạng mục trong tòa nhà đã hư hỏng nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nhưng các hộ dân vẫn phải tiếp tục sinh sống. "Chuồng cọp" xuất hiện ở nhiều căn hộ sau nhiều năm cơi nới để tăng diện tích sử dụng. Người dân vẫn gắn bó với nhịp sống thường ngày trong thời gian chờ dự án cải tạo được triển khai. Anh Tuấn Anh cho biết, mọi người đều mong công trình sớm được xây dựng lại để ổn định cuộc sống. Một góc sinh hoạt của cư dân giữa khu tập thể đã gắn bó với nhiều thế hệ người Hà Nội. Người dân đều bày tỏ sự đồng thuận và ủng hộ chủ trương cải tạo, xây dựng lại khu tập thể Ngọc Khánh, mong dự án sớm được triển khai để không còn phải sống trong những căn nhà xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đồng thời sớm ổn định cuộc sống tại nơi ở mới.