Xuất hiện chiêu lừa cập nhật thông tin đất đai, người dân cần cảnh giác

Thông tin từ Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Gia Lai, hiện nay, Bộ Công an và Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang phối hợp triển khai công tác đo đạc, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và xây dựng, hoàn thiện Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

Lợi dụng việc này, một số đối tượng đã giả danh cán bộ Công an, cán bộ địa chính, cán bộ cơ quan nông nghiệp và môi trường hoặc thành viên Tổ công tác để lừa đảo người dân.

Theo có quan Công an, các đối tượng có thể thu thập trước thông tin về họ tên, địa chỉ, thửa đất của người dân. Sau đó gọi điện, nhắn tin hoặc trực tiếp đến nhà, thông báo hồ sơ đất đai đang thiếu, sai lệch, chưa được cập nhật và yêu cầu phải kê khai ngay.

Tinh vi hơn, các đối tượng còn làm giả giấy mời, văn bản hành chính, con dấu, chữ ký và tên cơ quan nhà nước; gửi qua mạng xã hội, chuyển phát hoặc cho người mang đến tận nhà để tạo lòng tin.

Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai

Tiếp theo là yêu cầu người dân chuẩn bị căn cước, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, điện thoại thông minh có kết nối Internet và SIM chính chủ.

Đồng thời, các đối tượng sẽ hướng dẫn để người dân thực hiện truy cập đường link hoặc quét mã QR để kê khai đất đai; cài đặt ứng dụng kê khai, ứng dụng xác thực thông tin hoặc ứng dụng dịch vụ công không rõ nguồn gốc; liên kết với Kho bạc Nhà nước, nhận hồ sơ điện tử hoặc lấy mã tham chiếu trước khi đến làm việc.

Ngoài ra còn cung cấp hình ảnh căn cước, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thông tin tài khoản ngân hàng, mật khẩu VNeID hoặc mã OTP; chuyển tiền để nộp phí kê khai, phí xác minh, phí cập nhật dữ liệu, tiền thuế hoặc tiền phạt.

Nếu người dân làm theo, ứng dụng hoặc đường link giả mạo có thể chiếm quyền điều khiển điện thoại, đọc tin nhắn, đánh cắp thông tin đăng nhập và chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng.

Trước tình trạng nêu trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân không nên vội tin giấy mời chỉ vì có tên cơ quan, số văn bản, con dấu hoặc chữ ký; các nội dung này đều có thể bị làm giả.

Khi có người liên hệ về việc kê khai đất đai, phải kiểm tra trực tiếp với UBND, Công an các xã, phường hoặc cơ quan đăng ký đất đai tại địa phương.

Đồng thời, không truy cập đường link, quét mã QR hoặc cài đặt ứng dụng do người lạ gửi, hướng dẫn; không chuyển tiền cho bất kỳ ai theo yêu cầu qua điện thoại.

Tuyệt đối không cung cấp mật khẩu VNeID, mật khẩu ngân hàng, mã OTP; không chia sẻ màn hình hoặc cấp quyền điều khiển điện thoại.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần dừng ngay việc trao đổi; lưu lại giấy mời, số điện thoại, tin nhắn, đường link, mã QR, số tài khoản và thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất.