Cư dân chung cư 10 năm ròng rã chờ nghiệm thu PCCC và 'sổ hồng'

Thời gian gần đây, cư dân sinh sống tại Tổ hợp Trung tâm thương mại – Chung cư – Văn phòng cho thuê – Tòa nhà SME Hoàng Gia (Chung cư SME Hoàng Gia), đường Cầu Đơ, phường Hà Đông, Hà Nội liên tục gửi đơn phản ánh, kiến nghị về những tồn tại dai dẳng tại tòa nhà này.

Tòa nhà SME Hoàng Gia do Công ty cổ phần Tập đoàn Bất động sản Hoàng Gia làm chủ đầu tư bắt đầu đón người dân về ở từ năm 2016. Tòa nhà gồm 2 tầng hầm, 39 tầng nổi (khối đế từ tầng 1 - 6) và 279 căn hộ.

Theo đó, đến nay đã 10 năm sau khi dự án được chủ đầu tư bàn giao cho cư dân vào ở, cư dân đã nộp đủ tiền 100% giá trị hợp đồng và 2% kinh phí bảo trì, nhưng chủ đầu tư vẫn chưa hoàn thành thủ tục, hồ sơ đề nghị cấp Giấy CNQSD đất và tài sản gắn liền với đất, dẫn tới cư dân chưa được thừa nhận quyền sở hữu căn hộ theo Luật Nhà ở và Luật đất đai.

Chung cư SME Hoàng Gia trên đường Tô Hiệu, phường Hà Đông. Ảnh: Trọng Nguyễn

Bên cạnh đó, trong suốt 10 năm qua, người dân vẫn đóng đủ phí dịch vụ hằng tháng cho đơn vị vận hành, quản lý tòa nhà cho dù nhiều quyền lợi cơ bản chưa được bảo đảm.

Theo phản ánh của cư dân, hệ thống PCCC là nỗi bất an lớn nhất đối với họ, dù tòa nhà đã đưa vào hoạt động 10 năm nhưng vẫn chưa hoàn thành thủ tục nghiệm thu theo quy định. Đáng chú ý, năm 2025, một căn hộ trong tòa nhà xảy ra cháy, thiêu rụi đồ đạc bên trong nhưng hệ thống PCCC không hoạt động đầy đủ, khiến người dân phải tự dập lửa.

Bà Trần Thị Nhung (cư dân SME Hoàng Gia) cho biết, vụ cháy xảy ra tại tầng 15 khiến cả căn hộ và khu vực xung quanh bị ám khói, nhếch nhác nhưng chủ đầu tư, ban quản lý không thực hiện duy tu, sửa chữa. Người dân phải tự góp tiền để sửa chữa, khắc phục.

Vụ cháy tại chung cư SME Hoàng Gia năm 2025

Ông M.C. (cư dân tòa nhà) chia sẻ thêm, chúng tôi mong mỏi Thanh tra Thành phố Hà Nội vào cuộc, để chỉ rõ các sai phạm và có biện pháp xử lý thực chất chứ không phải biên bản các cuộc họp.

Tại hội nghị do UBND phường Hà Đông chủ trì có thành phần tham gia các hộ dân và chủ đầu tư vào tháng 3/2026, ông Mai Văn Đạt , Phó Giám đốc Công ty CP BĐS Hoàng Gia cam kết tập trung nguồn lực thi công hoàn thành PCCC để nghiệm thu theo quy định trong tháng 6/2026. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa hoàn thành.

Sáng 27/7, PV Tiền Phong đã liên hệ với ông Mai Văn Đạt để trao đổi về những phản ánh của cư dân. Tuy nhiên, ông này chỉ thông tin ngắn gọn với PV Tiền Phong rằng, hiện chủ đầu tư đang làm việc với Sở Xây dựng Hà Nội, phường Hà Đông về nội dung này và không cung cấp thông tin gì thêm.

Các hạng mục xuống cấp tại chung cư SME Hoàng Gia

Theo tìm hiểu của PV Tiền Phong, ngày 20/7, UBND phường Hà Đông có báo cáo gửi UBND TP Hà Nội về kết quả kiểm tra, xác minh và đề xuất xử lý các nội dung phản ánh tại Chung cư SME Hoàng Gia.

Theo đó, UBND phường đã thành lập đoàn kiểm tra, qua rà soát hồ sơ, kết quả kiểm tra thực tế và đối chiếu với các tài liệu do chủ đầu tư cung cấp, UBND phường xác định đến thời điểm kiểm tra, hệ thống phòng cháy và chữa cháy của Chung cư SME Hoàng Gia chưa được hoàn thiện đồng bộ theo quy định của pháp luật. Một số hạng mục đã được Chủ đầu tư triển khai thi công nhưng tiến độ còn chậm; một số hạng mục chưa hoàn thành hoặc chưa bảo đảm điều kiện để nghiệm thu theo quy định.

Làm việc với Đoàn kiểm tra, đại diện chủ đầu tư thừa nhận các tồn tại nêu trên và cam kết tiếp tục tập trung nguồn lực để hoàn thiện toàn bộ hệ thống PCCC trước ngày 31/12/2026.

UBND phường nhận thấy việc để các hạng mục công trình xuống cấp trong thời gian dài cho thấy công tác bảo trì, bảo dưỡng chưa được thực hiện đầy đủ theo quy định, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với cư dân.

Về công tác quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì và xác định phần sở hữu chung, sở hữu riêng cũng như sở hữu chung riêng của dự án, UBND phường Hà Đông cho biết, chủ đầu tư chưa cung cấp đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu nên UBND phường chưa có đủ căn cứ để kết luận đối với các nội dung phản ánh. Sau khi chủ đầu tư cung cấp đầy đủ hồ sơ, UBND phường sẽ phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan có liên quan kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật.