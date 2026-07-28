Thêm trường hợp đất có thể được cấp sổ đỏ, người dân cần biết

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đến hết ngày 10/8/2026.

Một trong những định hướng sửa đổi chính sách được cơ quan soạn thảo nêu rõ là đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao năng lực quản lý nhà nước về đất đai; phân cấp, phân quyền.

Trong đó sửa đổi, bổ sung quy định về đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo 4 hướng chính sau.

Thứ nhất là cấp giấy chứng nhận cơ quan, tổ chức của Nhà nước đang quản lý. Bao gồm đất có mặt nước chuyên dùng, đất có mặt nước của các sông, suối, đất sử dụng vào mục đích công cộng không có mục đích kinh doanh ở địa phương, đất chưa sử dụng.

Thứ hai là không hồi tố đối với trường hợp đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâu dài. Đối với các vi phạm về thủ tục trước ngày 1/8/2024 mà đã sử dụng ổn định, không tranh chấp, phù hợp với quy hoạch, không ảnh hưởng quốc phòng, an ninh, môi trường, an toàn công trình thì xem xét công nhận, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Người sử dụng đất phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.

Đối với các trường hợp có vi phạm từ sau ngày 1/8/2024 thì phải xử lý nghiêm, có chế tài đủ mạnh để ngăn chặn vi phạm.

Thứ ba là giải quyết công nhận và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các trường hợp không thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất theo quy định; tự ý chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp trong khu dân cư mà phù hợp với quy hoạch thì cấp giấy chứng nhận theo hiện trạng mà không tháo dỡ công trình.

Thứ tư là cho phép công nhận và cấp sổ trong trường hợp đất nông nghiệp sử dụng do lấn chiếm (thì giải quyết như tự khai hoang); trường hợp đất giao trái thẩm quyền do lịch sử để lại (thì giải quyết giống nhau đối với cả trường hợp có nhà và không có nhà).

Bên cạnh đó, phân cấp để địa phương xác định lại diện tích đất ở trong trường hợp người dân sử dụng đất trước ngày 18/12/1980, đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất... để giải quyết thực tiễn, đảm bảo công bằng giữa những người sử dụng đất.