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Chính thức phê duyệt quy hoạch 1/500 siêu dự án 80.000 tỷ của Vingroup tại Hà Tĩnh

| | Bất động sản

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh vừa phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 đối với Nhà máy sản xuất thép VinMetal Hà Tĩnh do công ty con của Vingroup làm chủ đầu tư.

Chính thức phê duyệt quy hoạch 1/500 siêu dự án 80.000 tỷ của Vingroup tại Hà Tĩnh- Ảnh 1.

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Tĩnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh vừa ban hành Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Nhà máy sản xuất thép VinMetal Hà Tĩnh.

Theo quyết định, Nhà máy sản xuất thép VinMetal Hà Tĩnh được quy hoạch trên diện tích gần 460 ha, thuộc các lô đất CN5-1, CN5-4 đến CN5-9, CC5-1 và CC5-2 trong Khu công nghiệp trung tâm lô CN4, CN5, Khu kinh tế Vũng Áng (thuộc Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng).

Khu đất có phía Đông giáp đường Nguyễn Chí Thanh, phía Tây giáp tuyến đường quy hoạch lộ giới 60 m; phía Bắc và phía Nam lần lượt giáp các tuyến đường quy hoạch N.01 và N.05.

Theo quy hoạch, VinMetal Hà Tĩnh được định hướng phát triển thành tổ hợp sản xuất thép hiện đại với đầy đủ các phân khu chức năng như khu nguyên liệu, luyện cốc, luyện gang, luyện thép, cán thép, cán nóng, nhà máy nhiệt điện, sản xuất vôi - xi măng, kho bãi thành phẩm, khu xử lý xỉ, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và khu văn phòng điều hành. Dự án dự kiến tạo việc làm cho khoảng 5.320 lao động khi đi vào hoạt động.

Dự án Nhà máy sản xuất thép VinMetal Hà Tĩnh được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ngày 27/2/2026. Chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinMetal - công ty con của Tập đoàn Vingroup.

Dự án có tổng vốn đầu tư gần 80.000 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư gần 12.000 tỷ đồng (chiếm 15%) và khoảng 68.000 tỷ đồng là vốn huy động từ các tổ chức tín dụng theo tiến độ thực hiện. Dự án có thời hạn hoạt động 70 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Theo Tú An

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