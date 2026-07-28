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Hà Nội lý giải nguyên nhân ngõ 42 Giang Văn Minh ngập tới 40cm, nước rút chậm

| | Bất động sản

Sau trận mưa lớn khoảng 30 phút, ngõ 42 Giang Văn Minh thông với ngõ 100 Đội Cấn ngập khoảng 35-40cm, nước rút chậm, người dân đi lại khó khăn.

Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP Hà Nội (Sở Xây dựng Hà Nội) vừa có báo cáo về tình hình thoát nước trong trận mưa trưa 27/7.

Theo đó, từ khoảng 11h, trên địa bàn thành phố xảy ra mưa dông trên diện rộng. Đến 11h30 cùng ngày, lượng mưa đo được tại các khu vực dao động từ 40mm đến 60mm: Ba Đình (1A Trần Vũ): 61,9mm; Hoàn Kiếm (110 Nguyễn Hữu Huân): 42mm; Tây Hồ: 38,5mm….

Ngay khi có mưa, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP Hà Nội đã yêu cầu Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội và các đơn vị duy trì thoát nước triển khai lực lượng, phương tiện ứng trực tại các vị trí trọng yếu; tua vớt rác, vệ sinh ga thu, khơi thông dòng chảy, vận hành cửa phai, trạm bơm đầu mối và các trạm bơm cục bộ để hạ mực nước trên hệ thống, phục vụ tiêu thoát nước.

Do mưa lớn tập trung trong thời gian ngắn khoảng 50mm trong 30 phút (tương đương cường độ khoảng 100 mm/h), vượt khả năng thu gom và tiêu thoát cục bộ của hệ thống.

Vì vậy, trong thời gian mưa, trên địa bàn thành phố xuất hiện một số điểm úng ngập mặt đường như Hòe Nhai, Phan Huy Ích - Nguyễn Trường Tộ, Nguyễn Thái Học, dốc La Pho - Thụy Khuê, ngõ 42 Giang Văn Minh.

Trong đó, khu vực dốc La Pho - Thụy Khuê ngập khoảng 20-25cm, khu vực ngõ 42 Giang Văn Minh thông với ngõ 100 Đội Cấn ngập sâu khoảng 35-40 cm.

Hà Nội lý giải nguyên nhân ngõ 42 Giang Văn Minh ngập tới 40cm, nước rút chậm- Ảnh 1.

Mưa lớn trút xuống Hà Nội, một số tuyến phố ngập cục bộ, người dân đi lại vất vả.

Sau khi mưa kết thúc khoảng 30 phút, từ khoảng 11h35 - 12h5, các điểm úng ngập cục bộ trên mặt đường cơ bản đã rút hết. Riêng khu vực ngõ 42 Giang Văn Minh thông với ngõ 100 Đội Cấn, nước rút chậm, chiều sâu ngập khoảng 35-40cm, gây khó khăn cho người và phương tiện lưu thông, đến thời điểm 15h, còn khoảng 5-7cm.

Trung tâm đã đề nghị UBND các Phường Tây Hồ, Ngọc Hà là đơn vị được giao quản lý hệ thống thoát nước ngõ xóm theo phân cấp, có trách nhiệm chủ động thực hiện biện pháp bảo đảm thoát nước ngõ xóm và kiểm tra, đôn đốc các đơn vị duy trì thoát nước ngõ xóm thực hiện nạo vét hệ thống, bố trí các bơm di động tại các điểm úng ngập; đôn đốc chủ đầu tư thực hiện dự án đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành các dự án, có biện pháp dẫn dòng bảo đảm thoát nước khi có mưa tại khu vực Ngõ 42 Giang Văn Minh, dốc La Pho - Thụy Khuê.

Đồng thời, Trung tâm tiếp tục yêu cầu các đơn vị thoát nước của thành phố phối hợp, hỗ trợ UBND phường, đơn vị thoát nước ngõ xóm, chủ đầu tư dự án… thực hiện khơi thông dòng chảy, bơm cưỡng bức để nhanh chóng giải quyết các điểm ngập còn tồn tại nêu trên.

Trung tâm tiếp tục yêu cầu Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội và các đơn vị duy trì thoát nước bố trí lực lượng bám sát hiện trường vệ sinh và khơi thông dòng chảy; duy trì vận hành các trạm bơm đầu mối, trạm bơm hồ hạ mực nước trên hệ thống để chủ động ứng phó với các đợt mưa tiếp theo.

Theo Minh Tuệ/VTCnews

VTC News

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