Tây Ninh bước vào chu kỳ mới của nhà thấp tầng

Từ sức "nóng" về hạ tầng…

Dù mới sáp nhập được hơn 1 năm, nhưng với định hướng phát triển quyết liệt của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tây Ninh, địa phương đang tăng tốc mạnh mẽ từ hạ tầng đến kinh tế. Tây Ninh được định hướng đến năm 2030 trở thành trung tâm kết nối chiến lược giữa vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời là đầu mối giao thương quan trọng với Campuchia.

Những kết quả tích cực đã cho thấy sự chuyển mình rõ nét của địa phương. Quý I/2026, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Tây Ninh ước tăng 9,51%, đưa tỉnh vươn lên xếp thứ hai khu vực phía Nam và đứng thứ 10 toàn quốc. Trong đó, công nghiệp - xây dựng tăng 12,31%; thương mại - dịch vụ tăng 8,79%, phản ánh sự phục hồi của hoạt động sản xuất, kinh doanh và sức mua trên thị trường.

Động lực lớn thúc đẩy sự phát triển này đến từ việc hàng loạt dự án giao thông trọng điểm được đẩy mạnh triển khai. Tiêu biểu có thể kể đến cao tốc Bến Lức - Long Thành; tuyến TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận cùng các tuyến kết nối; Quốc lộ 22; các tuyến ĐT 822, ĐT 823, ĐT 825 được nâng cấp, mở rộng.

Nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành đoạn qua địa phận Tây Ninh. Ảnh: Trần Anh Group.

Song song đó, Tây Ninh tiếp tục tập trung nguồn lực cho các dự án có tính kết nối vùng như hành lang công nghiệp - đô thị Mộc Bài – Xuyên Á, vành đai 3, vành đai 4 TP.HCM, trục ĐT.827E… Đây được xem là những công trình chiến lược, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp, đô thị và thu hút đầu tư trong thời gian tới.

Đáng chú ý, tuyến đường kết nối Long An (cũ) - Tây Ninh với tổng vốn hơn 20.700 tỷ đồng trong giai đoạn 2026-2031 được kỳ vọng trở thành trục giao thông mới của khu vực. Tuyến đường dài hơn 74,3km, phần lớn thiết kế 6 làn xe, tốc độ tối đa 80km/h, điểm đầu kết nối đường vành đai Tân An (phường Tân An) và điểm cuối giao Quốc lộ 22 (xã Bến Cầu).

Bên cạnh đó, nhiều công trình giao thông khác cũng đang được triển khai, trong đó có 25 cây cầu, bao gồm các cầu lớn vượt sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây và kênh Trung Ương.

Những dự án hạ tầng trọng điểm đang dần hình thành "mạch dẫn" mới cho không gian phát triển, đưa Tây Ninh trở thành một "đại công trường" với quy mô chưa từng có. Đây cũng là nền tảng quan trọng để địa phương mở rộng đô thị, nâng cao khả năng kết nối và tạo động lực tăng trưởng dài hạn.

…đến sức "nóng" của thị trường bất động sản

Không thể phủ nhận quy luật "hạ tầng đi trước - bất động sản theo sau" luôn là yếu tố quan trọng định hình bản đồ đô thị và dẫn dắt dòng vốn đầu tư.

Khi các tuyến giao thông được khơi thông, không gian phát triển được mở rộng, Tây Ninh không chỉ giải quyết bài toán kết nối hiện tại mà còn tạo nền tảng cho sự bứt phá trong tương lai.

Chính lợi thế này đã giúp Tây Ninh thu hút nhiều chủ đầu tư lớn lựa chọn phát triển các dự án bất động sản thấp tầng như Trần Anh Group, Vingroup, Ecopark… Địa phương sở hữu quỹ đất dồi dào với tổng diện tích tự nhiên 8.536,44 km², lớn hơn diện tích TP.HCM sau sáp nhập (6.773 km²).

Các khu đô thị La Villa sở hữu vị thế đắt giá mặt tiền Quốc lộ 1A và mặt sông Vàm Cỏ Tây. Ảnh: Trần Anh Group.

Trong khi đó, tốc độ phát triển đô thị và tỷ lệ lấp đầy nhà ở tại TP.HCM ngày càng cao, khiến quỹ đất phát triển mới trở nên hạn chế. Với vị trí giáp ranh TP.HCM cùng dư địa phát triển lớn, Tây Ninh đang trở thành điểm đến mới cho nhu cầu an cư và đầu tư.

Thực tế cho thấy, phần lớn các dự án được triển khai tại Tây Ninh hiện nay đều tập trung vào dòng sản phẩm thấp tầng. Điển hình như khu đô thị La Villa Green City (Khu dân cư và viện dưỡng lão Trần Anh) do Trần Anh Group phát triển tại trung tâm phường Long An. Dự án sở hữu lợi thế về vị trí, pháp lý hoàn chỉnh đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, hạ tầng hiện hữu cùng cộng đồng cư dân đang sinh sống, tạo nên giá trị khác biệt.

Theo các chuyên gia, khi các khu đô thị từng bước hình thành, không gian sống, kinh doanh và giải trí sẽ được đồng bộ hơn, từ đó gia tăng giá trị bất động sản.

Sự tham gia của các doanh nghiệp phát triển bất động sản lớn cho thấy thị trường Tây Ninh đang bước vào giai đoạn tái định vị. Nếu trước đây thị trường chủ yếu phát triển theo nhu cầu địa phương, thì hiện nay đang hướng đến những khu đô thị quy mô lớn, đồng bộ về quy hoạch và hạ tầng.

Trong đó hạ tầng đóng vai trò là chất xúc tác, còn đô thị hóa là động lực dài hạn. Khi các trục kết nối hoàn thiện, lợi thế về quỹ đất và vị trí sẽ trở thành nền tảng giúp thị trường bất động sản địa phương bước sang giai đoạn phát triển mới.