Trải nghiệm tổ hợp nghỉ dưỡng 4 tỷ USD tại TP.HCM: Lần đầu mở casino cho người Việt, choáng ngợp với 19 nhà hàng và hơn 1.200 phòng khách sạn

Cách trung tâm thành phố một khoảng di chuyển không quá xa khu vực Hồ Tràm từ lâu đã là điểm đến quen thuộc của những ai yêu thích nghỉ dưỡng. Nổi bật trong bức tranh chung đó phải kể đến tổ hợp The Grand Ho Tram với quy mô đầu tư vô cùng đồ sộ. Việc quy tụ ba thương hiệu khách sạn quốc tế hàng chục nhà hàng cùng hệ thống tiện ích giải trí đa dạng giúp nơi đây dễ dàng tạo ấn tượng về một không gian lưu trú đẳng cấp. Dù vậy với một dự án mang quy mô khổng lồ trải nghiệm thực tế của khách hàng mới là thước đo chính xác nhất.

Vị trí: Gần TP.HCM nhưng đường đi vẫn cần tính toán chút đỉnh

Rời xa nhịp sống xô bồ ngột ngạt của chốn phồn hoa đô hội, chặng đường tìm về biển xanh nắng vàng bắt đầu bằng khoảng 120 km chạy xe. Chặng đầu tiên lăn bánh trên cao tốc mang lại cảm giác cực kỳ êm ái và nhàn hạ. Nhưng thử thách thực sự sẽ bắt đầu khi xe rẽ vào các đoạn quốc lộ phụ cận. Lưu lượng xe tải và xe container dày đặc luôn là một bài toán khó nhằn, đặc biệt là vào những khung giờ cao điểm hay dịp cuối tuần. Chuyến đi tưởng chừng thong dong có thể dễ dàng bị kéo dài thêm hàng giờ đồng hồ, bào mòn không ít sự hào hứng ban đầu của hành khách.

Bù đắp lại cho chút mệt mỏi dọc đường, khoảnh khắc đặt chân đến sảnh chờ lập tức mở ra một không gian tách biệt hoàn toàn. Vùng biển Hồ Tràm vẫn giữ được nét hoang sơ, chưa bị làn sóng thương mại hóa băm nát như nhiều thủ phủ du lịch khác. Gió biển lồng lộng, sóng vỗ êm đềm và không gian tĩnh lặng chính là điểm cộng vô giá. Hệ thống xe buýt trung chuyển miễn phí hoạt động chuẩn xác theo lịch trình cũng là một giải pháp cực kỳ thực tế, giúp khắc phục nhược điểm về mặt khoảng cách cho những du khách không có phương tiện cá nhân.

Đánh giá vị trí: 8,5/10.

Không gian lưu trú: Mỗi khách sạn một phong cách, Ixora Ho Tram by Fusion tạo nhiều thiện cảm

Một điểm sáng cực kỳ thú vị trong quy hoạch của siêu tổ hợp này là việc phân chia 1200 phòng thành ba thương hiệu khách sạn mang ba cá tính hoàn toàn tách biệt. Thay vì gộp chung vào một khối bê tông khổng lồ dễ gây ngộp thở, khách lưu trú có quyền lựa chọn không gian phù hợp tuyệt đối với gu thẩm mỹ và nhu cầu cá nhân.

Nếu tiêu chí hàng đầu là tìm kiếm sự tĩnh lặng, Ixora Ho Tram by Fusion chắc chắn là cái tên đứng đầu danh sách. Khối kiến trúc tại đây được bao phủ bởi những mảng xanh mát mắt, thiết kế mở đón trọn ánh sáng tự nhiên và luồng gió biển mặn mòi. Đây là không gian sinh ra để chiều lòng các cặp đôi muốn trốn khỏi áp lực công việc, tận hưởng sự riêng tư tuyệt đối mà không sợ bị làm phiền.

Ixora Ho Tram by Fusion

Ở một thái cực hoàn toàn khác, InterContinental Grand Ho Tram phô diễn sức mạnh của một thương hiệu quốc tế với độ sang trọng chuẩn mực. Từng chi tiết nội thất, thảm trải sàn cho đến cách đánh đèn đều toát lên vẻ quyền lực, cực kỳ vừa vặn cho tệp khách doanh nhân hoặc các đoàn hội nghị cao cấp. Trong khi đó, Holiday Inn Resort Ho Tram Beach lại là thiên đường thực dụng của các gia đình bỉm sữa. Tone màu tươi sáng rực rỡ kết hợp cùng hàng loạt tiện ích thân thiện với trẻ em giúp bố mẹ hoàn toàn yên tâm tận hưởng kỳ nghỉ mà không phải đau đầu lo lắng việc trông nom con trẻ.

InterContinental Grand Ho Tram

Holiday Inn Resort Ho Tram Beach

Đánh giá không gian lưu trú: 9/10.

Dịch vụ: Nhiều lựa chọn, casino tạo điểm khác biệt

Yếu tố sống còn để giữ chân khách du lịch và gia đình ở lại lâu hơn chính là hệ sinh thái tiện ích khổng lồ. Về mặt này, siêu dự án phô diễn sức mạnh tài chính đáng nể khi gom gần 20 nhà hàng và quầy bar vào chung một khuôn viên. Từ những món ăn đậm đà bản sắc Việt, phong vị tinh tế của ẩm thực Âu cho đến sự cầu kỳ của các món Hoa truyền thống, mọi nhu cầu ẩm thực đều được đáp ứng nhanh chóng mà không cần phải nổ máy xe đi đâu xa.

Bên cạnh đó, chuỗi 9 hồ bơi rộng lớn, sân tập pickleball thời thượng hay khu vui chơi Kids Quarter đảm bảo lịch trình mỗi ngày đều được lấp đầy bởi các hoạt động thể chất thú vị. Đặc biệt không thể bỏ qua sân golf The Bluffs lừng danh. Đây là một kiệt tác thiết kế từng lọt top sân golf hàng đầu thế giới, trở thành thỏi nam châm thu hút giới tinh hoa đến cọ xát và so tài.

Khu vui chơi Kids Quarter

Sân golf The Bluffs

Điểm tạo nên sự khác biệt lớn nhất ở thời điểm hiện tại chính là The Grand Casino. Sau khi được phép thí điểm đón người Việt theo Nghị quyết số 08/2025/NQ-CP, nơi đây nhanh chóng trở thành tiện ích thu hút sự quan tâm của nhiều du khách. Theo quy định hiện hành, người Việt muốn tham gia phải từ 21 tuổi trở lên, đáp ứng điều kiện về thu nhập, đăng ký thông tin cá nhân và mua vé vào cửa theo quy định. Đại diện khu nghỉ dưỡng cho biết toàn bộ hoạt động đều được vận hành dưới hệ thống giám sát nhằm bảo đảm tuân thủ các quy định trong quá trình thí điểm.

Tất nhiên sự tiện lợi của một tổ hợp khép kín luôn đi kèm với mức chi tiêu tương ứng. Bảng giá tại các nhà hàng nội khu được định vị ở chuẩn 5 sao nên sẽ nhỉnh hơn đôi chút so với mặt bằng chung. Đây là điều hoàn toàn dễ hiểu khi đặt lên bàn cân cùng chất lượng phục vụ và không gian thưởng thức sang trọng. Đối với những nhóm khách muốn quản lý tài chính hiệu quả, việc dự trù trước ngân sách hoặc đan xen trải nghiệm hải sản địa phương lân cận là một phương án cực kỳ hợp lý. Còn nếu bạn ưu tiên sự thảnh thơi trọn vẹn, việc thưởng thức các bữa ăn ngay trong khuôn viên chắc chắn sẽ mang lại những trải nghiệm ẩm thực vô cùng mượt mà và xứng đáng.

Đánh giá dịch vụ: 9/10.

Cơ sở vật chất: Quy mô lớn, đầu tư đồng bộ

Sau khi trải nghiệm nhiều khu vực khác nhau trong resort, có thể thấy cơ sở vật chất là một trong những điểm được đầu tư bài bản. Từ sảnh đón khách, khu lưu trú, hồ bơi đến các nhà hàng đều được vận hành đồng bộ, tạo cảm giác của một tổ hợp nghỉ dưỡng quy mô lớn.

Điều này cũng phần nào được phản ánh qua nhiều giải thưởng mà The Grand Ho Tram nhận được trong những năm gần đây, từ Giải thưởng Du lịch ASEAN 2026 đến Tatler Best of Vietnam 2026 hay Travellive Hotlist 2025. Dù giải thưởng không phải là thước đo duy nhất, nhưng cũng cho thấy khu nghỉ dưỡng duy trì được chất lượng khá ổn định trong nhiều năm.

Đánh giá cơ sở vật chất: 9/10.

Giá cả: Giá phòng ở mức ổn, chi phí ăn uống nên tính trước

Sau khi trải nghiệm đầy đủ các hạng mục, câu hỏi cuối cùng là liệu chi phí bỏ ra có tương xứng hay không?

Xét riêng giá phòng, The Grand Ho Tram được đánh giá ở mức ổn nếu đặt cạnh quy mô hơn 1.200 phòng, ba thương hiệu khách sạn cùng hệ thống tiện ích khá đa dạng. Đây không phải mức giá thấp, nhưng vẫn có tính cạnh tranh trong phân khúc nghỉ dưỡng 5 sao. Mức giá phòng dao động trong khoảng 2.5 đến 15 triệu đồng mỗi đêm tùy hạng mục. Đặt lên bàn cân cùng quy mô đồ sộ và hàng loạt đặc quyền đi kèm, đây là một con số hoàn toàn dễ thở và mang tính cạnh tranh cực kỳ gắt gao trong phân khúc nghỉ dưỡng 5 sao.

Trong khi đó, chi phí ăn uống là khoản dễ làm tổng ngân sách tăng lên nếu lưu trú dài ngày. Vì vậy, du khách nên tính trước khoản chi này để có kế hoạch phù hợp.

Đánh giá giá cả: 10/10.

Sau hai ngày trải nghiệm, The Grand Ho Tram cho thấy lợi thế lớn nhất nằm ở mô hình nghỉ dưỡng khép kín, nơi phần lớn nhu cầu từ lưu trú, ăn uống đến vui chơi đều có thể được đáp ứng trong cùng một khuôn viên. Điều này đặc biệt phù hợp với các gia đình, nhóm bạn hoặc những người muốn dành trọn kỳ nghỉ tại một điểm đến mà không phải di chuyển nhiều.

Trong ba khách sạn, Ixora Ho Tram by Fusion là lựa chọn để lại nhiều ấn tượng nhất nhờ không gian xanh, yên tĩnh và cảm giác riêng tư. InterContinental Grand Ho Tram và Holiday Inn Resort Ho Tram Beach vẫn đáp ứng đúng định vị của từng thương hiệu, mang đến thêm lựa chọn cho nhiều nhóm khách khác nhau.

Song song đó chi phí ẩm thực nội khu sẽ là yếu tố làm thay đổi tổng ngân sách nếu bạn có kế hoạch lưu trú dài ngày. Đây là đặc thù hiển nhiên của mô hình vận hành khép kín. Du khách chỉ cần chủ động tính toán và dự trù trước khoản chi này để có một lịch trình vui chơi vừa vặn với kế hoạch tài chính cá nhân là đã có thể tận hưởng kỳ nghỉ một cách êm ái.

Đánh giá tổng thể: 9/10.