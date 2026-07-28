Dự án thấp tầng của Sunshine tại Ciputra bắt đầu bàn giao từ Q3/2026, gây bất ngờ lớn với lợi thế đặc biệt này

Thị trường bất động sản cao cấp đang bước vào một giai đoạn sàng lọc mới. Nếu trước đây vị trí, thiết kế hay hệ tiện ích là những yếu tố quyết định giá trị một tài sản, thì hiện nay, với những bất động sản có quy mô đầu tư hàng chục tỷ đồng hoặc hơn, tiến độ xây dựng thực tế và pháp lý sở hữu minh bạch đang trở thành những tiêu chí hàng đầu được thị trường đặc biệt quan tâm.

Các căn dinh thự và shop villas tại Noble Palace Tay Ho đang bứt tốc hoàn thiện, sẵn sàng bàn giao cùng sổ đỏ trao tay ngay từ quý 3/2026.

Tại Ciputra - tọa độ được xem là khan hiếm và đắt giá bậc nhất Hà Nội, Noble Palace Tay Ho đang trở thành một trong số ít dự án thấp tầng đồng thời đáp ứng cả hai tiêu chí quan trọng: công trình đã bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng, chuẩn bị bàn giao những căn đầu tiên ngay từ Quý 3/2026 cùng sổ đỏ (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) trao tay ngay khi nhận nhà. Đây được xem là một điểm nhấn đáng chú ý trên thị trường bất động sản thấp tầng cao cấp tại Ciputra nói riêng và Tây Hồ Tây nói chung.

Tính đến cuối tháng 7/2026, công tác hoàn thiện tại Noble Palace Tay Ho đang bước vào giai đoạn cuối cùng. Dự án có quy mô gần 500 dinh thự, shop villas này được biết đến là một trong những tổ hợp thấp tầng cao cấp bậc nhất đang được Sunshine Group triển khai tại lõi Ciputra. Các dinh thự ở đây có cấu trúc 5 tầng nổi, 1 tầng hầm, diện tích sàn lớn nhất lên tới hơn 2.300m² đi kèm bể bơi riêng, vườn tư gia và sử dụng các vật liệu cao cấp tuyển chọn như mái đá Slate Lai Châu, cửa gỗ tự nhiên, kết hợp công nghệ phục chế chuyên dụng cho các bảo tàng và lâu đài châu Âu hoàn thiện mặt ngoài.

Đây cũng là một trong số ít dự án thấp tầng tiên phong tại Hà Nội có quy hoạch hệ thống giao thông "ngầm hóa" hoàn toàn, tích hợp cảm biến và công nghệ nhận diện AI, kết nối trực tiếp tới hầm riêng từng căn dinh thự, qua đó đảm bảo hành trình di chuyển an toàn, kín đáo và duy trì riêng tư tuyệt đối cho gia chủ.

Noble Palace Tay Ho được quy hoạch thành ba phân khu. Tại Crystal Grand Mansion (đối diện Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences), các căn dinh thự đã hoàn thiện kết cấu xây thô và gần như toàn bộ kiến trúc mặt ngoài. Cùng với tiến độ xây dựng, hệ cảnh quan nội khu cũng đang về đích với hồ Crystal Lagoon dài gần 500m ẩn mình dưới hàng dừa nhiệt đới, cùng hệ thống nhạc nước và các tiện ích giải trí đang được triển khai đồng bộ.

Phân khu Crystal Grand Mansion.

Tại phân khu Crown Grand Mansion, các shopvillas cũng đã hoàn thiện gần như toàn bộ kiến trúc mặt ngoài, đồng bộ cùng các tuyến đường dạo, cảnh quan và hệ thống chiếu sáng, góp phần hoàn chỉnh diện mạo đại lộ thương mại trung tâm của dự án. Trong tương lai gần, Crown Grand Mansion sẽ trở thành tâm điểm thương mại giải trí mới bên bờ Nam sông Hồng, quy tụ các thương hiệu trong nước và quốc tế thuộc lĩnh vực thời trang, ẩm thực, trang sức, nội thất và lifestyle cao cấp…

Phân khu Crown Grand Mansion.

Phân khu cuối cùng là Regent Grand Mansion với chuỗi shop villas đạt gần 100 % tiến độ ngoại thất; khối biệt thự song lập đã xong 95% xây tường và biệt thự đơn lập đạt 90% kết cấu, đang hoàn thiện đồng bộ cổng chính phân khu. Đây là phân khu có vị trí kế cận công viên 65ha tại lõi Ciputra và trường liên cấp Cranleigh School Hanoi dự kiến vận hành từ 2027.

Phân khu Regent Grand Mansion.

Được biết, tất cả khách hàng mua Noble Palace Tay Ho trong thời gian này được nhận ngay chiết khấu ưu đãi đặc biệt 5% giá trị bất động sản (chưa gồm VAT và kinh phí bảo trì). 50 khách hàng đầu tiên đặt mua trước ngày 31/08/2026 sẽ được tặng thêm gói nội thất cao cấp trừ trực tiếp vào giá bán, tối đa lên tới 16 tỷ đồng áp dụng cho sản phẩm trên 300 tỷ tại phân khu Crystal Grand Mansion và tối đa 8 tỷ đồng tại phân khu Crown Grand Mansion. Khách hàng lựa chọn phương thức thanh toán sớm còn được hưởng mức chiết khấu hấp dẫn lên đến 12%, đi kèm đặc quyền miễn phí Gói dịch vụ quản lý trong vòng 03 năm kể từ ngày nhận bàn giao nhà.