Shark Lê Hùng Anh muốn làm dự án 352 ha tại tỉnh có đường bờ biển dài nhất Việt Nam

Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa mới đây đã tiếp nhận hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Nam Cam Ranh.

Dự án được đề xuất thực hiện tại xã Nam Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Nhà đầu tư đề xuất là CTCP Đầu tư Hạ tầng Khu công nghiệp Nam Thăng Bình.

Mục tiêu nhằm đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, kinh doanh bất động sản công nghiệp, dịch vụ kho bãi và các dịch vụ hỗ trợ khác.

Theo đề xuất, khu công nghiệp Nam Cam Ranh sẽ được phát triển theo định hướng khu công nghiệp xanh, sạch, công nghệ cao và thân thiện với môi trường, tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo. Dự án được định hướng phù hợp với mục tiêu phát triển TP Cam Ranh trở thành đô thị du lịch - logistics theo Nghị quyết số 09-NQ/TW.

Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa cho biết việc công khai thông tin tiếp nhận hồ sơ là một bước trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính theo quy định. Việc này không đồng nghĩa với chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư hoặc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án.

Việc xem xét, quyết định đối với dự án sẽ được thực hiện theo trình tự, thủ tục và thẩm quyền quy định của pháp luật.

Khu Công nghiệp Nam Cam Ranh có tổng diện tích quy hoạch 352 ha, trong đó khu 1 chiếm hơn 118 ha và khu 2 gần 234 ha.

Năm 2009, Ban quản lý Khu Kinh tế Vân Phong đã cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án khu công nghiệp Nam Cam Ranh cho Công ty Công nghiệp tàu thủy Nha Trang, nay là Công ty TNHH MTV Đóng tàu Cam Ranh (được Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam - Vinashin giao làm chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng).

Tuy nhiên, năm 2017, dự án này bị thu hồi để thu hút các nhà đầu tư mới. Tiếp đó, năm 2018, Tổng Công ty Becamex IDC xin nghiên cứu để đầu tư. Tuy nhiên, thay vì chỉ đầu tư khu công nghiệp Nam Cam Ranh theo quy hoạch, chủ đầu tư đề xuất thành lập dự án Khu liên hợp công nghiệp - dịch vụ đô thị cảng biển Nam Cam Ranh với diện tích khoảng 1.050 ha. Do một số nguyên nhân, Becamex IDC đã xin tạm dừng nghiên cứu đầu tư.

Về nhà đầu tư đề xuất dự án, Nam Thăng Bình thành lập vào tháng 3/2025. Đây là doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Tập đoàn BIN Corporation. Vốn điều lệ ban đầu 350 tỷ đồng; cổ đông sáng lập gồm ông Lê Hùng Anh (còn được biết đến là Shark Lê Hùng Anh) nắm 99%, ông Phạm Văn Thạch và bà Nguyễn Thị Thuỳ Trang mỗi người sở hữu 0,5%.

Tháng 5 vừa qua, doanh nghiệp tăng vốn lên 600 tỷ đồng. Tổng Giám đốc kiêm đại diện pháp luật là ông Hùng Anh.

Doanh nghiệp hiện là chủ đầu tư dự án Phân khu B - Khu công nghiệp Nam Thăng Bình tại Đà Nẵng. Dự án được khởi công hồi tháng 12/2025 với quy mô 346 ha, tổng vốn đầu tư hơn 3.373 tỷ đồng.