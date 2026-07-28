Tuyến metro 3,3 tỷ USD tại thành phố giàu nhất Việt Nam có diễn biến mới

Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM (MAUR) vừa có văn bản gửi UBND các phường nơi tuyến metro số 6 giai đoạn 1 (Sân bay Tân Sơn Nhất - Phú Hữu) đi qua để lấy ý kiến tham vấn cộng đồng về phương án điều chỉnh hướng tuyến và vị trí các nhà ga.

Theo quy hoạch, tuyến metro có chiều dài khoảng 23 km, đi qua 13 phường với 17 nhà ga, gồm 13 ga ngầm, 4 ga trên cao và depot đặt tại khu vực Bình Triệu.

Tuyến có điểm đầu trên đường Trường Chinh, kết nối với ga Bà Quẹo của metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) tại phường Tân Bình; điểm cuối là ga Phú Hữu, phường Long Trường, kết nối với tuyến metro Thủ Thiêm - Long Thành để đến sân bay Long Thành.

Theo quy hoạch trước đây, từ ga Bà Quẹo, tuyến sẽ rẽ vào đường C12 và đi qua khu đất quốc phòng trước nhà ga T3. Tuy nhiên, phương án này khiến hành khách phải đi bộ khoảng 400 - 413 m mới tiếp cận được các nhà ga T1, T2 và T3 của sân bay Tân Sơn Nhất, đồng thời chưa tối ưu khả năng kết nối với metro số 4 và phát sinh khối lượng giải phóng mặt bằng lớn.

Để khắc phục các bất cập trên, MAUR đề xuất điều chỉnh hướng tuyến, dịch chuyển ga Bà Quẹo về phía Bắc khoảng 245 m so với quy hoạch nhằm tăng khả năng kết nối với metro số 2. Hướng tuyến mới cũng được thiết kế thẳng hơn, giảm các đoạn cong bán kính nhỏ, tạo thuận lợi cho công tác vận hành, khai thác và bảo trì.

Đáng chú ý, ga ST03 được đề xuất bố trí giữa nhà ga T1 và T2, giúp hành khách tiếp cận sân bay thuận tiện hơn, đồng thời giảm ảnh hưởng đến khu đất quốc phòng trước nhà ga T3.

Theo MAUR, phương án điều chỉnh sẽ nâng cao khả năng kết nối giữa metro số 6 với cả ba nhà ga T1, T2 và T3 của sân bay Tân Sơn Nhất, đồng thời tăng tính liên thông với metro số 2 và metro số 4.

Phương án điều chỉnh hướng tuyến metro số 6 giai đoạn 1 qua sân bay Tân Sơn Nhất (Ảnh: MAUR).

Theo kế hoạch, TP.HCM đang đẩy nhanh các thủ tục để khởi công giai đoạn 1 tuyến metro số 6 vào tháng 12/2026.

Tuyến metro số 6 có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 3,3 tỷ USD, được quy hoạch theo hướng Võ Chí Công - Vành đai 2 - Phạm Văn Đồng - Hồng Hà - Bạch Đằng - nhà ga T3 - nút giao Cộng Hòa.

Tuyến sẽ kết nối với metro số 2 tại ga Bà Quẹo và tuyến Thủ Thiêm - Long Thành tại ga Phú Hữu, hình thành trục giao thông công cộng kết nối sân bay Tân Sơn Nhất với sân bay Long Thành.