Hơn 170.000 căn nhà sẽ đổ bộ thị trường Hà Nội, loạt dự án tỷ USD sắp được làm tại Gia Lâm, Long Biên, Sóc Sơn…

UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt cập nhật danh mục các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị trong Kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn giai đoạn 2026 - 2030 (Đợt 1).

Theo quyết định của UBND TP. Hà Nội, đợt 1 có 40 dự án được đưa vào kế hoạch triển khai với tổng diện tích sử dụng đất hơn 2.296 ha. Tổng vốn đầu tư dự kiến lên tới khoảng 393.184 tỷ đồng.

Nếu hoàn thành theo kế hoạch, các dự án này sẽ cung cấp khoảng 170.327 sản phẩm nhà ở. Trong cơ cấu nguồn cung, căn hộ chung cư chiếm tỷ trọng lớn nhất với 126.580 căn, bên cạnh khoảng 22.000 căn nhà ở thấp tầng thương mại. Ngoài ra, thành phố dự kiến bổ sung hơn 19.500 căn nhà ở xã hội.

Phần lớn nguồn cung sẽ được đưa vào khai thác trước năm 2030. Theo kế hoạch, khoảng 162.131 căn hộ, tương đương gần 95% tổng số sản phẩm của danh mục, có thể hoàn thành và đi vào sử dụng trong giai đoạn này. Trong đó có hơn 142.780 căn nhà ở thương mại và trên 19.350 căn nhà ở xã hội. Phần còn lại gồm 2.469 căn nhà thương mại cùng 882 căn nhà ở xã hội được dự kiến hoàn thành sau năm 2030.

Xét về quy mô vốn đầu tư, đứng đầu danh sách là dự án khu đô thị đa chức năng tại địa bàn hai phường Bồ Đề, Long Biên và xã Bát Tràng. Dự án có tổng vốn khoảng 85.000 tỷ đồng, quy mô gần 300 ha và dự kiến phát triển hơn 38.170 căn hộ. Nguồn cung chủ yếu là căn hộ chung cư thương mại kết hợp nhà ở xã hội, trong khi số lượng nhà thấp tầng chỉ hơn 500 căn.

Ngoài dự án trên, nhiều khu đô thị khác cũng sở hữu tổng mức đầu tư lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng. Đáng chú ý có Khu đô thị mới tại xã Thạch Thất và xã Tây Phương với vốn đầu tư khoảng 48.000 tỷ đồng; Tổ hợp đô thị du lịch nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc sức khỏe hồ Đồng Quan tại xã Sóc Sơn và xã Nội Bài khoảng 40.000 tỷ đồng; Khu đô thị dịch vụ hỗn hợp phía Bắc Sóc Sơn khoảng 35.000 tỷ đồng và Khu đô thị mới tại xã Gia Lâm khoảng 30.000 tỷ đồng.

Trong khi đó, Tổ hợp đô thị nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe hồ Đồng Quan là dự án có diện tích lớn nhất trong danh mục khi sử dụng hơn 750 ha đất. Dự án được quy hoạch với 4.720 căn hộ cao tầng cùng 2.625 căn thấp tầng và dự kiến hoàn thành vào năm 2031.

Song song với việc công bố danh mục, UBND TP. Hà Nội giao Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát những dự án nhà ở chưa triển khai, đang thực hiện dở dang hoặc chậm tiến độ nhưng chưa được đưa vào danh sách lần này.

Các sở, ngành và chính quyền cấp xã, phường có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo UBND TP. Hà Nội định kỳ ba tháng một lần về tình hình thực hiện. Báo cáo phải làm rõ dự án nào đáp ứng điều kiện tiếp tục triển khai và dự án nào không còn đủ tiêu chí để thực hiện. Trên cơ sở đó, thành phố sẽ xem xét điều chỉnh, bổ sung hoặc loại bỏ các dự án khỏi danh mục phát triển nhà ở trong các đợt cập nhật tiếp theo.