Ramond Holdings ghi dấu ấn đầu tiên tại thị trường bất động sản Thanh Hóa

Bằng việc mang dòng sản phẩm thế hệ mới hướng tới nhu cầu sống thực và khả năng khai thác bền vững đến đây, Ramond Holdings kỳ vọng kiến tạo một chuẩn mực sống mới, đồng hành cùng sự bứt phá của thị trường bất động sản địa phương

Giải bài toán đô thị bền vững bằng góc nhìn thực tế tại thị trường Sầm Sơn

Uy tín và năng lực của Ramond Holdings đã được khẳng định qua việc triển khai thành công nhiều dòng sản phẩm đa dạng, đáp ứng chính xác nhu cầu của từng phân khúc thị trường. Nếu như tại Hà Nội, doanh nghiệp ghi dấu ấn mạnh mẽ qua phân khúc căn hộ cao cấp với tổ hợp Greenera Southmark (do Tân Hoàng Minh làm chủ đầu tư, trong đó Ramond Holdings giữ vai trò là đơn vị phát triển và tham gia bán hàng) hướng tới tệp khách hàng ở thực; thì tại các địa phương có tốc độ tăng trưởng nhanh như Hải Phòng, Bắc Ninh..., Ramond Holdings lại phát triển thành công dòng sản phẩm đô thị hiện đại Ramond Urbaniz – tập trung vào tính kết nối, hạ tầng đồng bộ và giá trị khai thác thực tế.

Tiếp nối những kinh nghiệm đã tích lũy, Sầm Sơn được Ramond Holdings lựa chọn là điểm đến tiếp theo trong hành trình mở rộng nhờ hội tụ các yếu tố về du lịch, hạ tầng và tiềm năng phát triển đô thị. Là trung tâm du lịch biển trọng điểm của tỉnh Thanh Hóa, Sầm Sơn đang đứng trước cơ hội chuyển mình từ điểm đến du lịch mùa vụ trở thành một đô thị biển có sức sống quanh năm.

Theo số liệu ghi nhận trong 5 tháng đầu năm 2025, Thanh Hóa đón hơn 7,2 triệu lượt khách, đạt doanh thu du lịch khoảng 15.500 tỷ đồng. Những kết quả tích cực này cho thấy sức hấp dẫn ngày càng lớn của địa phương, đồng thời tạo nền tảng thúc đẩy nhu cầu về các sản phẩm bất động sản chất lượng, phục vụ cả mục đích an cư, kinh doanh và khai thác lâu dài.

Bước đi chiến lược khẳng định vị thế tại Nam Sầm Sơn

Lựa chọn Sầm Sơn làm điểm khởi đầu tại Thanh Hóa, Ramond Holdings cụ thể hóa tham vọng mở rộng tầm ảnh hưởng tại các đô thị biển đang bứt phá mạnh mẽ về hạ tầng. Đây không đơn thuần là quyết định mở rộng địa bàn, mà là bước đi chiến lược nhằm đón đầu làn sóng dịch chuyển trung tâm kinh tế – hành chính mới của thành phố biển.

Dự án Ramond Urbaniz Sầm Sơn có quy mô 18,8 ha, sở hữu vị trí mặt tiền đắt giá trên trục ven biển Nam Sầm Sơn – vùng lõi phát triển mới được quy hoạch bài bản của tỉnh Thanh Hóa. Tọa độ này sở hữu khả năng kết nối đa chiều ấn tượng khi cư dân chỉ mất 5 phút để tiếp cận bãi biển Sầm Sơn sầm uất, quảng trường biển hay trục đường Hồ Xuân Hương. Đặc biệt, từ dự án, cư dân dễ dàng kết nối về trung tâm TP. Thanh Hóa chỉ trong vòng 20 phút thông qua mạng lưới hạ tầng đồng bộ với 3 tuyến đường huyết mạch bao gồm Đại lộ Nam Sông Mã, Đại lộ Võ Nguyên Giáp và Quốc lộ 47.

Phối cảnh dự án Ramond Urbaniz Sầm Sơn – dự án đầu tiên của Ramond Holdings tại Thanh Hóa

Nằm tại cửa ngõ hành lang kinh tế ven biển, dự án kết nối trực tiếp với Khu kinh tế Nghi Sơn, biển Hải Tiến và các đô thị lân cận. Trong bối cảnh quỹ đất mặt biển sở hữu lâu dài ngày càng khan hiếm, vị trí này là điểm giao thoa của ba dòng chảy thịnh vượng bao gồm hạ tầng vĩ mô, làn sóng dịch chuyển cư dân và sự bùng nổ của ngành du lịch, đảm bảo dư địa phát triển vững chắc cho mọi hoạt động an cư hay giao thương.

Nhằm giải quyết triệt để bài toán "đô thị mùa vụ" vốn là điểm nghẽn của các thị trường biển, Ramond Holdings tiên phong mang đến mô hình vận hành đồng bộ và quản lý chuyên nghiệp – chuẩn mực sống mới lần đầu xuất hiện tại Sầm Sơn.

Không chỉ dừng lại ở vai trò nhà phát triển bàn giao sản phẩm, chủ đầu tư chọn đồng hành dài hạn để nuôi dưỡng sức sống nội tại của đô thị. Tại đây, mọi trải nghiệm sống đều được chăm chút tỉ mỉ: từ việc duy trì mảng xanh tươi mát tại các công viên nội khu, chăm sóc hệ thống hạ tầng cảnh quan, cho đến việc thường xuyên tổ chức các chương trình lễ hội, hoạt động gắn kết cộng đồng. Sự hiện diện của đơn vị quản lý chuyên nghiệp chính là "chìa khóa" giữ trọn vẻ đẹp kiến trúc, thu hút cộng đồng cư dân về an cư và duy trì nhịp giao thương sầm uất suốt 365 ngày trong năm.

Sự xuất hiện đầu tiên của phân khu Ánh Dương được đánh giá là bước đi đúng thời điểm, mang đến dòng sản phẩm mang tính khai phá và chưa từng có trên thị trường. Phân khu nhanh chóng trở thành tâm điểm thu hút nhờ năng lực khai thác thực tế và tiềm năng gia tăng giá trị vượt trội theo tiến độ hoàn thiện hạ tầng khu vực.