Dự án nghìn tỷ 'đắp chiếu', siêu đô thị thành... vườn sắn

Điển hình là Khu đô thị Sunflower City rộng khoảng 150 ha, triển khai từ năm 2007 với sự tham gia của HUD và các đơn vị phát triển. Dù một số phân khu như Eco Sun (7,9 ha) từng được mở bán, bàn giao sổ đỏ cho cư dân từ năm 2018 nhưng đến nay phần lớn diện tích vẫn bị bỏ hoang. Nhiều căn biệt thự, nhà liền kề không người ở, xuống cấp, xung quanh dự án là những ruộng sắn xanh tốt.