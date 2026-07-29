Sunshine Group sẵn sàng bàn giao 3 dự án thấp tầng với sổ đỏ trao tay, tổng doanh thu gần 140.000 tỷ đồng
Cả ba dự án Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences, Noble Palace Tay Ho và Noble Palace Long Bien đều tăng tốc bàn giao từ quý 3/2026 cùng sổ đỏ từng căn, dự kiến mang về cho Sunshine Group khoảng gần 140.000 tỷ đồng doanh thu.
Noble Palace Tay Ho: Sẵn sàng bàn giao từ quý 3/2026 cùng sổ đỏ lâu dài
Tính đến tháng 7/2026, dự án Noble Palace Tay Ho đã sẵn sàng bàn giao những sản phẩm đầu tiên từ quý 3/2026, đi kèm sổ đỏ lâu dài ngay khi nhận nhà.
Dự án có quy mô gần 500 dinh thự, shop villas hạng sang với cấu trúc 5 tầng nổi, 1 tầng hầm, diện tích sàn lớn nhất lên tới hơn 2.300m² và vật liệu cao cấp tuyển chọn. Đây cũng là một trong số ít dự án thấp tầng tiên phong tại Hà Nội có quy hoạch hệ thống giao thông "ngầm hóa" hoàn toàn, tích hợp cảm biến và công nghệ nhận diện AI, kết nối trực tiếp tới hầm riêng từng căn dinh thự, qua đó đảm bảo hành trình di chuyển an toàn, kín đáo và duy trì riêng tư tuyệt đối cho gia chủ.
Noble Palace Long Bien: Bàn giao từ quý 3/2026 cùng thủ tục cấp sổ đỏ nhanh chóng
Tại khu vực Long Biên, dự án Noble Palace Long Bien đã cất nóc 100% dinh thự, sẵn sàng bàn giao từ quý 3/2026 với thủ tục cấp sổ đỏ nhanh chóng. Đây là BST 172 dinh thự giới hạn, 100% đều sở hữu hồ bơi riêng, vườn tư gia biệt lập cùng không gian đa năng tùy biến, với tổng diện tích đất mỗi căn từ khoảng 116 đến 465 m², tổng diện tích sàn từ hơn 210 đến gần 780 m².
Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences tăng tốc bàn giao từ 25/7 cùng thủ tục cấp sổ đỏ nhanh chóng
Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences - dự án nhà phố hàng hiệu gần trục Tây Thăng Long của Sunshine Group đang tăng tốc bàn giao từ ngày 25/7 cùng thủ tục cấp sổ đỏ nhanh chóng.
Trên tổng diện tích quy hoạch khoảng 77 ha, gần 2.500 căn nhà phố thương mại phong cách châu Âu đang được triển khai đồng bộ, với nhiều dãy nhà phố đã cất nóc và đang bước vào giai đoạn thi công hoàn thiện. Song song với đó, hệ tiện ích quy mô như bệnh viện nghỉ dưỡng, trường học quốc tế, clubhouse, bể bơi… cũng đang được đẩy nhanh tiến độ, đồng bộ cùng lộ trình thông xe của đại lộ Tây Thăng Long dự kiến trong 2027.
Với tiến độ này, ba dự án thấp tầng dự kiến sẽ ghi nhận gần 140.000 tỷ đồng doanh thu cho Sunshine Group. Nếu tính thêm dự án hàng hiệu Noble Crystal Tay Ho Worldhotels Residences tại khu vực Ciputra dự kiến bàn giao từ Quý 2/2027, tổng doanh thu ghi nhận từ bốn dự án này dự kiến lên tới gần 185.000 tỷ đồng.
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