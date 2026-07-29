Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang lấy ý kiến đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), trong đó đề xuất cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) dưới dạng điện tử, có giá trị pháp lý tương đương bản giấy.

Cụ thể, theo Điều 63 dự thảo, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất sẽ được cấp theo mẫu thống nhất trên phạm vi cả nước và gồm hai hình thức: bản giấy và bản điện tử. Trong đó, Giấy chứng nhận điện tử có giá trị pháp lý như Giấy chứng nhận bản giấy. Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ quy định thống nhất về mẫu Giấy chứng nhận trên toàn quốc.

Điều 64 của dự thảo cũng bổ sung, làm rõ các nguyên tắc cấp Giấy chứng nhận. Theo đó, Giấy chứng nhận được cấp theo từng thửa đất cho người có quyền sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đủ điều kiện hoặc người quản lý đất theo quy định của pháp luật.

Đối với trường hợp một thửa đất có nhiều người cùng sử dụng, nhiều người cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc quyền sử dụng đất thuộc hộ gia đình, Giấy chứng nhận phải ghi đầy đủ tên của tất cả các cá nhân có chung quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản. Việc xác định các thành viên có chung quyền sử dụng đất của hộ gia đình do các thành viên tự thỏa thuận và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Dự thảo cũng quy định Giấy chứng nhận chỉ được cấp sau khi người sử dụng đất hoàn thành các nghĩa vụ tài chính theo quy định, trừ các trường hợp được miễn, được ghi nợ hoặc không phải thực hiện nghĩa vụ tài chính; trường hợp thuê đất trả tiền thuê hằng năm được áp dụng theo quy định riêng.

Đối với tài sản gắn liền với đất, dự thảo quy định các loại tài sản được cấp Giấy chứng nhận bao gồm nhà ở, công trình xây dựng và các tài sản khác đã hình thành tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận.