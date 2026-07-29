Đề xuất cho phép cá nhân nước ngoài được mua, thuê mua căn hộ du lịch

Chiều 29-7, trong khuôn khổ phiên họp thứ 4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về định hướng dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh trình bày tại phiên họp, chiều 29-7. Ảnh: CẨM HÀ

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết, dự thảo luật gồm 10 chương, 62 điều, giảm 21 điều so với luật hiện hành. Dự thảo tập trung việc mở rộng phạm vi điều chỉnh và hoàn thiện các cơ chế quản lý tài chính.

So với quy định hiện hành, dự thảo đề xuất đưa các sản phẩm như: nhà có mục đích lưu trú, căn hộ du lịch (condotel), căn hộ kết hợp văn phòng (officetel) và phần diện tích sàn xây dựng vào phạm vi bất động sản được phép kinh doanh.

Dự thảo cũng bổ sung quy định cho phép cá nhân nước ngoài được mua, thuê mua căn hộ du lịch, căn hộ kết hợp văn phòng và phần diện tích sàn trong công trình xây dựng.

Bên cạnh đó, Chính phủ đề xuất mở rộng việc bán, thuê mua các loại hình căn hộ du lịch, văn phòng nằm trên diện tích đất được Nhà nước cho thuê trả tiền hàng năm; đề xuất cho phép chuyển nhượng cả hợp đồng mua bán nhà ở có sẵn nhưng chưa có giấy chứng nhận.

Theo hướng kiểm soát năng lực tài chính của doanh nghiệp, dự thảo quy định nguyên tắc và giao Chính phủ quy định ngưỡng dư nợ tín dụng, dư nợ trái phiếu trên vốn chủ sở hữu và mức vốn chủ sở hữu tối thiểu cụ thể theo từng thời kỳ.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi báo cáo tại phiên họp. Ảnh: CẨM HÀ

Tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết, Thường trực Ủy ban tán thành sự cần thiết sửa đổi Luật Kinh doanh bất động sản; tuy nhiên, cần bảo đảm sự thống nhất giữa luật này với Luật Đất đai và Luật Nhà ở, đặc biệt trong phân định các dự án cũ và mới, tránh việc "hợp thức hóa sai phạm" đối với các loại hình condotel, officetel.

Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính cũng đề nghị báo cáo rõ cơ sở, cơ chế kiểm soát chặt chẽ việc người nước ngoài sở hữu diện tích sàn xây dựng.

Về điều kiện chuyển nhượng dự án, cơ quan thẩm tra yêu cầu đánh giá tác động kỹ lưỡng để vừa bảo đảm nghĩa vụ với Nhà nước, vừa tạo cơ chế cho chủ đầu tư thiếu năng lực có thể rút lui, tránh làm đình trệ dự án.

Ủy ban Kinh tế và Tài chính kiến nghị Chính phủ hoàn thiện hồ sơ dự luật, để trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất và đặt mục tiêu thông qua tại kỳ họp thứ 2 (tháng 10-2026).