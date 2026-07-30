Một sếp bất động sản nói thẳng về "làn sóng" bán xả, bán tháo, bán cắt lỗ bất động sản

Ông Đồng Quang Cảnh, Quản lý cấp cao Batdongsan.com.vn

Thời gian gần đây, cùng với diễn biến thanh khoản chậm, thị trường bất động sản xuất hiện nhiều thông tin cho rằng người sở hữu đang phải bán tháo, bán xả hoặc chấp nhận cắt lỗ để thoát hàng.

Tuy nhiên, tại một sự kiện về thị trường bất động sản diễn ra mới đây, ông Đồng Quang Cảnh, Quản lý cấp cao Batdongsan.com.vn nhận định: "Hiện tại chưa có tình trạng bán xả, bán tháo, bán cắt lỗ".

82% người bán bất động sản chia sẻ bán khônp liên quan tới quy hoạch.

Theo ông, tại Hà Nội, người bán chủ yếu xuất phát từ hai nhu cầu. Thứ nhất là chuyển đổi nơi ở để phù hợp với nhu cầu sinh hoạt. Thứ hai là tái cơ cấu danh mục đầu tư. Trong khi đó, tại TP.HCM, nhiều chủ sở hữu lựa chọn bán vì cho rằng tài sản đã đạt mức giá kỳ vọng và quyết định chốt lời.

Theo khảo sát của đơn vị này, phần lớn người bán vẫn bán với giá cao hơn giá mua ban đầu. Cụ thể, 83% người được hỏi cho biết giá bán hiện tại vẫn cao hơn giá vốn, trong đó 42% cho biết mức giá bán cao hơn 10%.

Khó khăn lớn nhất khi bán hiện nay người mua trả giá quá thấp.

Theo ông Cảnh, điều này đồng nghĩa nếu có điều chỉnh giá thì đa số chỉ là giảm bớt phần lợi nhuận kỳ vọng chứ chưa phải chấp nhận bán lỗ.

"Thực chất nếu có giảm giá thì nhiều trường hợp chỉ là cắt lãi chứ chưa phải cắt lỗ", ông nói.

Đại diện Batdongsan.com.vn cho rằng đây cũng là nguyên nhân khiến thanh khoản trên thị trường thời gian qua chưa cải thiện như kỳ vọng.

Theo ông Cảnh, khó khăn lớn nhất hiện nay người mua trả giá quá thấp, trong khi người bán vẫn kỳ vọng mức giá cao. Hai bên chưa tìm được điểm cân bằng khiến quá trình thương lượng kéo dài và thanh khoản bị chậm.

Ở một góc nhìn khác, ông Cảnh cho rằng thị trường đang xuất hiện một tín hiệu tích cực về dòng tiền.

Theo khảo sát của Batdongsan.com.vn, khi được hỏi sẽ làm gì với số tiền thu được sau khi bán bất động sản, có tới 84% người bán cho biết sẽ tiếp tục mua một bất động sản khác.

Điều này cho thấy dòng tiền vẫn đang luân chuyển trong chính thị trường bất động sản thay vì dịch chuyển mạnh sang các kênh đầu tư khác.

"Nguồn cung của hôm nay có thể trở thành nguồn cầu của ngày mai. Đây là tín hiệu tích cực bởi dòng tiền vẫn tiếp tục quay vòng trong thị trường bất động sản", ông Cảnh nhận định.

Theo ông Cảnh, các số liệu khảo sát cho thấy bối cảnh hiện nay khác với những giai đoạn thị trường suy giảm trước đây. Áp lực bán tháo chưa xuất hiện trên diện rộng, đa số người bán vẫn ghi nhận lợi nhuận, trong khi phần lớn dòng tiền sau giao dịch vẫn lựa chọn quay trở lại bất động sản. Điều đó cho thấy thanh khoản chậm chủ yếu phản ánh sự giằng co về kỳ vọng giá giữa người mua và người bán hơn là dấu hiệu của một làn sóng bán cắt lỗ trên toàn thị trường.