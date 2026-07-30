Thanh Hóa mở hướng du lịch mới, Hải Tiến đón cơ hội phát triển quanh năm

Thí điểm sản phẩm mới để giải bài toán mùa vụ

Trong nhiều năm, Thanh Hóa luôn nằm trong nhóm những địa phương có lượng khách du lịch lớn nhất cả nước. Tuy nhiên, giống nhiều tỉnh, thành ven biển khác, hoạt động du lịch vẫn tập trung chủ yếu trong vài tháng hè, khiến công suất khai thác lưu trú, dịch vụ và thương mại chưa được phát huy đồng đều trong năm.

Nhằm từng bước khắc phục hạn chế này, UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành kế hoạch phát triển du lịch biển năm 2026 với trọng tâm là thí điểm nhiều sản phẩm và không gian trải nghiệm mới. Theo đó, địa phương sẽ triển khai chương trình "Check-in biển Thanh Hóa 2026", xây dựng hệ thống điểm check-in, tổ chức không gian chợ hải sản "Một phiên chợ - Ngàn hương vị biển", trải nghiệm làng chài, phát triển phố đi bộ, chợ đêm, cùng chuỗi sự kiện văn hóa, nghệ thuật và thể thao tại các khu du lịch biển.

Phần lớn các sản phẩm đều hướng tới mở rộng trải nghiệm ngoài hoạt động tắm biển truyền thống. Đây được xem là bước chuyển trong tư duy phát triển điểm đến, khi địa phương không chỉ khai thác lợi thế cảnh quan mà còn hướng đến xây dựng hệ sinh thái dịch vụ, giải trí và kinh tế đêm nhằm gia tăng giá trị chi tiêu của du khách.

Từ tăng lượng khách đến nâng cao giá trị điểm đến

Chiến lược này được triển khai trong bối cảnh du lịch Thanh Hóa tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Sáu tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh đón khoảng 9,95 triệu lượt khách, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm trước; tổng thu từ du lịch đạt hơn 15.800 tỷ đồng, tăng 10,8%. Mục tiêu của tỉnh trong cả năm 2026 là đón 16,8 triệu lượt khách, với doanh thu khoảng 49.500 tỷ đồng.

Đáng chú ý, tốc độ tăng doanh thu đang cao hơn tốc độ tăng lượng khách. Điều này cho thấy định hướng nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm và gia tăng giá trị khai thác du lịch đang từng bước phát huy hiệu quả.

Trong xu hướng phát triển du lịch hiện nay, năng lực cạnh tranh của một điểm đến không còn được quyết định bởi cảnh quan tự nhiên đơn thuần mà phụ thuộc ngày càng lớn vào khả năng tạo ra chuỗi trải nghiệm đa dạng. Khi du khách có thêm nhiều hoạt động để tham gia vào ban ngày lẫn ban đêm, thời gian lưu trú và mức chi tiêu cũng có điều kiện gia tăng, tạo động lực phát triển cho toàn bộ hệ sinh thái dịch vụ địa phương.

Hải Tiến đứng trước cơ hội chuyển mình

Trong bức tranh phát triển mới của du lịch biển Thanh Hóa, Hải Tiến được đánh giá là một trong những khu vực có nhiều dư địa tăng trưởng.

Nếu trước đây, Hải Tiến chủ yếu được biết đến như một điểm nghỉ biển mùa hè thì việc địa phương định hướng phát triển các không gian văn hóa, thương mại, phố đi bộ, chợ đêm và các hoạt động trải nghiệm đang mở ra cơ hội để hình thành một điểm đến sôi động hơn, nơi du khách có thể lưu trú, vui chơi và tiêu dùng trong suốt hành trình thay vì chỉ tập trung vào hoạt động tắm biển.

Lợi thế của Hải Tiến còn đến từ khả năng kết nối với nhiều điểm đến nổi tiếng của Thanh Hóa như Sầm Sơn, Lam Kinh, Pù Luông, Hải Hòa cùng hệ thống giao thông ngày càng hoàn thiện. Khi các sản phẩm du lịch được liên kết thành chuỗi, du khách có thể kết hợp nghỉ dưỡng biển với khám phá văn hóa, sinh thái và ẩm thực trong cùng một hành trình, qua đó góp phần kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng sức hấp dẫn của toàn vùng.

Các tổ hợp nghỉ dưỡng tích hợp đón thêm dư địa phát triển

Sự chuyển dịch từ mô hình du lịch theo mùa sang phát triển kinh tế biển quanh năm không chỉ mở ra cơ hội cho điểm đến mà còn tạo thêm dư địa cho các dự án nghỉ dưỡng đã hoàn thiện và đi vào vận hành.

Tại Hải Tiến, Flamingo Ibiza Hải Tiến là khu nghỉ dưỡng được phát triển theo mô hình tích hợp, kết hợp lưu trú, thương mại, giải trí và chăm sóc sức khỏe. Khi Thanh Hóa từng bước hình thành các không gian trải nghiệm mới như phố đi bộ, chợ đêm, trải nghiệm làng chài hay các hoạt động văn hóa, thể thao ven biển, hệ sinh thái tiện ích của dự án được kỳ vọng sẽ cộng hưởng với các sản phẩm du lịch của địa phương, góp phần kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng trải nghiệm cho du khách.

Một góc check-in tại Flamingo Ibiza Hải Tiến, điểm nhấn trong không gian nghỉ dưỡng và giải trí ven biển.

Đón đầu xu hướng phát triển mới của điểm đến, Flamingo Ibiza Hải Tiến đồng thời triển khai nhiều chính sách tài chính nhằm tạo điều kiện để khách hàng nhanh chóng đưa tài sản vào khai thác. Theo đó, khách hàng chỉ cần thanh toán 30% giá trị hợp đồng mua bán đã được nhận bàn giao quyền sử dụng, sẵn sàng khai thác hoặc kinh doanh ngay khi dự án đang vận hành ổn định. Đây là lợi thế giúp rút ngắn thời gian chờ đợi, đồng thời sớm tạo dòng tiền từ tài sản.

Bên cạnh đó, dự án áp dụng nhiều chính sách hỗ trợ tài chính như chiết khấu 15% cho khách hàng thanh toán sớm 95% giá trị hợp đồng trong vòng 15 ngày kể từ ngày ký; chiết khấu tương đương lãi suất 12%/năm đối với phần giá trị thanh toán trước hạn và ưu đãi đến 5% dành cho khách hàng thân thiết. Để giảm áp lực vốn trong giai đoạn đầu tư, khách hàng còn được hỗ trợ trần lãi suất cố định 8%/năm trong 36 tháng, giúp chủ động hơn trong kế hoạch tài chính dài hạn.

Không chỉ hướng tới hiệu quả đầu tư, Flamingo Ibiza Hải Tiến còn chú trọng gia tăng giá trị khai thác sau khi nhận bàn giao. Chủ sở hữu được bảo trợ kinh doanh trong 5 năm, cùng với đó là nhiều quà tặng như gói thiết kế nội thất, voucher nghỉ dưỡng tại hệ thống Flamingo Resorts, hỗ trợ chi phí chuyển nhà đối với khách hàng địa phương và các quyền lợi gia tăng khác theo chương trình bán hàng.

Trong bối cảnh Thanh Hóa đang quyết tâm đa dạng hóa sản phẩm và giảm tính mùa vụ của du lịch biển, những dự án đã sẵn sàng vận hành với hệ sinh thái dịch vụ đồng bộ và chính sách tài chính linh hoạt như Flamingo Ibiza Hải Tiến được kỳ vọng sẽ không chỉ mang đến lựa chọn đầu tư hiệu quả mà còn góp phần hoàn thiện chuỗi sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh của Hải Tiến trên hành trình trở thành điểm đến biển vận hành quanh năm.