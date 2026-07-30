Hà Nội: Kiên quyết xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng

Ông Nguyễn Đình Linh - Trưởng phòng Kinh tế (UBND xã Hoài Đức, Hà Nội) cho biết, xã vừa tổ chức thi hành quyết định cưỡng chế và quyết định buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực đất đai đối với 17 trường hợp. Trong số này có công trình của ông Nguyên Cẩm (thường trú tại thôn Yên Bệ) tự ý dựng công trình khung kèo sắt, lợp mái, quây vách tôn, đổ nền bê tông với diện tích vi phạm khoảng 170m2, tại xứ đồng Sau Chùa, thôn Yên Bệ. Công trình của ông Nguyễn Đức Lượng, dựng nhà khung thép, mái lợp tôn trên diện tích 417.6m2 tại khu Hậu Quốc, thôn Đại Tự. Công trình của ông Dương Văn Tuấn, tự ý dựng khung kèo sắt, lợp mái, quây vách tôn, đổ nền bê tông trên diện tích vi phạm khoảng 153m2 tại xứ đồng Cổng Đa, thôn Đại Tự... Ngoài ra còn có 5 công trình khác không xác định được cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính cũng bị UBND xã xử lý.

Thời điểm này, UBND xã Ô Diên cũng đang chuẩn bị kế hoạch xử lý giải tỏa các hộ vi phạm trên đất nông nghiệp tại khu vực Cổng chùa, thôn Ngọc Kiệu. Trước khi tổ chức giải tỏa, UBND xã đã chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp với Cấp ủy, Ban công tác Mặt trận, các đoàn thể và thôn Ngọc Kiệu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giải thích các quy định của pháp luật về đất đai, đồng thời tạo điều kiện để các hộ dân tự giác tháo dỡ công trình vi phạm.

Đại diện UBND xã Ô Diên cho biết, việc xử lý các trường hợp vi phạm phải được làm thường xuyên, thể hiện quyết tâm của UBND xã trong công tác quản lý đất đai, lập lại trật tự, kỷ cương, ngăn chặn tình trạng lấn chiếm, sử dụng đất nông nghiệp sai mục đích và bảo đảm sự nghiêm minh của pháp luật.

Tại xã Kiều Phú, ông Trần Hùng - Phó trưởng Phòng Kinh tế xã cho biết, thời gian qua, UBND xã đã ban hành các quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với các hộ dân vi phạm xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tại các thôn Cấn Thượng, Vĩnh Phúc và Bái Nội gồm: hộ ông Bùi Thế Mạnh, Sỹ Danh Hòa, Nguyễn Văn Yển, Nguyễn Văn Đại, Kiều Đình Ban, hộ bà Cấn Thị Phương, Đỗ Thị Hà.

Sau khi phát hiện vi phạm của các hộ trên, tổ công tác của xã đã lập biên bản dừng thi công, đồng thời yêu cầu tháo dỡ toàn bộ công trình vi phạm cũng như vận chuyển toàn bộ khối lượng đất, đá ra khỏi diện tích đất canh tác lúa, trả lại hiện trạng ban đầu.

Ông Trần Hùng nhấn mạnh, trước khi tổ chức thực hiện biện pháp cưỡng chế, UBND xã đều yêu cầu các phòng ban chuyên môn cùng với cơ sở thôn tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để các hộ gia đình vi phạm tự giác chấp hành tháo dỡ.

Theo Thường trực HĐND phường Long Biên, mới đây, UBND phường tiến hành cưỡng chế buộc khắc phục hậu quả đối với trường hợp ông Nguyễn Văn Thỏ và bà Chu Thị Hiền tại Tổ dân phố số 5, phường Long Biên.

Trên địa bàn phường số trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai không nhiều và đều được chính quyền kịp thời phát hiện, xử lý. Hiệu quả này bắt nguồn từ công tác giám sát công tác quản lý trật tự xây dựng của Thường trực HĐND phường. Hoạt động giám sát không chỉ nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan quản lý nhà nước mà còn hướng tới mục tiêu phát hiện những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn để kiến nghị các giải pháp phù hợp, góp phần hoàn thiện công tác quản lý.

Mới đây, UBND TP Hà Nội ban hành Văn bản số 3375/UBND-NNMT về việc tăng cường quản lý đất đai, quản lý đô thị, trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố. UBND thành phố đề nghị, UBND các xã, phường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính; đảm bảo hoạt động thường xuyên, liên tục, không gián đoạn, không ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ quan, đơn vị, người dân và doanh nghiệp.

UBND các xã, phường tập trung chỉ đạo quản lý đất đai, môi trường, đầu tư công, xây dựng trên địa bàn; nâng cao hiệu quả quản lý đô thị, đảm bảo trật tự, văn minh đô thị. Đồng thời, thường xuyên công khai các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai, môi trường, xây dựng và tình hình, kết quả xử lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Việc quản lý đất đai, trật tự xây dựng gắn liền với trách nhiệm người đứng đầu địa phương.