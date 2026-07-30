Dự kiến thu hơn 2.430 tỷ đồng từ đấu giá loạt khu nhà, đất vị trí đắc địa

UBND TP. Huế vừa ban hành kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2026 đối với các khu nhà, đất do Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố quản lý.

Theo kế hoạch, thành phố sẽ tổ chức đấu giá 16 dự án, khu đất với tổng diện tích hơn 185.000 m2. Tổng số tiền dự kiến thu về từ đấu giá khoảng 2.430 tỷ đồng.

Khu nhà đất số 22-24 và 28-30A Lê Lợi (phường Thuận Hóa) - thuộc vị trí "đất vàng" ven sông Hương sẽ được đấu giá, dự kiến thu khoảng 596 tỷ đồng.

Trong đó, nhóm đất phân lô gồm 88 lô, tổng diện tích gần 14.000 m2, dự kiến thu hơn 354 tỷ đồng. Khu dân cư OTT4 thuộc Khu E - Đô thị mới An Vân Dương là quỹ đất lớn nhất của nhóm này với 68 lô, diện tích hơn 11.300 m2, dự kiến mang lại khoảng 250 tỷ đồng.

Đối với nhóm đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án nhà ở thương mại, TP. Huế dự kiến đưa ra đấu giá Tổ hợp khu nhà ở, thương mại - dịch vụ tại khu đất trước Nhà thi đấu Bà Triệu và sân bóng đá phường Vỹ Dạ. Dự án có diện tích hơn 25.600 m2, dự kiến thu khoảng 350 tỷ đồng.

Đáng chú ý, nhóm đấu giá quyền sử dụng đất thu tiền thuê đất một lần chiếm tỷ trọng lớn nhất, gồm 10 cơ sở nhà đất và khu đất với tổng diện tích hơn 145.000 m², dự kiến thu gần 1.726 tỷ đồng.

Nổi bật trong danh mục này là khu nhà đất số 22-24 và 28-30A Lê Lợi (phường Thuận Hóa), diện tích gần 6.000 m2, dự kiến thu khoảng 596 tỷ đồng. Dự án thương mại dịch vụ tại khu đất TMDV-4 nằm ở nút giao Võ Nguyên Giáp - Tố Hữu có diện tích hơn 35.400 m2, dự kiến mang về khoảng 460 tỷ đồng.

Việc đấu giá quyền sử dụng đất các vị trí đắc địa nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất và tạo nguồn lực phát triển kinh tế xã hội của TP. Huế.

Ngoài ra, thành phố cũng lên kế hoạch đấu giá nhiều khu “ đất vàng ” khác như dự án khách sạn tại số 28 Lê Quý Đôn; khu nhà đất số 103-109 Phan Đình Phùng; Tổ hợp thương mại, dịch vụ, khách sạn cao cấp tại số 08-10 Phan Bội Châu và số 19 Nguyễn Huệ với nguồn thu dự kiến khoảng 219 tỷ đồng.

Danh mục đấu giá còn có Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp tại khu vực Trường Đá, phường Thủy Xuân, diện tích hơn 69.000 m2, dự kiến thu gần 194,4 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, TP. Huế đưa vào kế hoạch đấu giá 3 khu đất DV1, DV2 và DV3 tại Khu tái định cư Thủy Thanh giai đoạn 3 để phát triển dịch vụ công nghệ thông tin.

Theo UBND TP. Huế, việc đấu giá quyền sử dụng đất sẽ được thực hiện theo nguyên tắc công khai, minh bạch, khách quan, bình đẳng và tuân thủ quy định pháp luật, qua đó khai thác hiệu quả quỹ đất và tạo nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.