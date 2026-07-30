VCRE khởi công The Westique Residences: Tín hiệu mới cho dòng căn hộ boutique khu Tây

Niềm tin thị trường ngày càng gắn với năng lực thực thi

Trong bối cảnh thị trường bất động sản ngày càng sàng lọc khắt khe, tiêu chí lựa chọn của người mua nhà cũng trở nên thận trọng và thực tế hơn. Bên cạnh vị trí, thiết kế hay tiện ích, khách hàng ngày càng chú trọng đến uy tín của nhà phát triển, sự rõ ràng trong quá trình triển khai và khả năng hiện thực hóa những cam kết đã công bố.

Trong bối cảnh đó, các cột mốc thi công không còn đơn thuần mang ý nghĩa kỹ thuật, Lễ khởi công The Westique Residences ngày 29.07.2026 là dấu mốc quan trọng đánh dấu thời điểm dự án chính thức bước vào giai đoạn xây dựng, đồng thời thể hiện cam kết của VCRE đối với tiến độ, chất lượng và giá trị sống lâu dài mà dự án hướng đến.

Đây cũng là dự án đánh dấu bước phát triển mới của VCRE tại thị trường căn hộ cao cấp TP.HCM, tiếp nối kinh nghiệm phát triển các dự án có tiêu chuẩn quốc tế, trong đó có Nobu Danang - dự án biểu tượng mang thương hiệu Nobu đầu tiên của Đông Nam Á đặt tại thành phố đáng sống Đà Nẵng. Kinh nghiệm làm việc cùng các thương hiệu, đội ngũ tư vấn và đối tác quốc tế được VCRE tiếp tục kế thừa tại The Westique Residences, nhưng được điều chỉnh phù hợp với nhu cầu sống thực tế của các gia đình đô thị tại TP.HCM.

VCRE theo đuổi cách tiếp cận boutique từ quy mô đến chất lượng

The Westique Residences được phát triển theo triết lý "boutique living". Tuy nhiên, "boutique" tại dự án không chỉ được định nghĩa bằng quy mô giới hạn, mà đây còn là một cách tiếp cận phát triển khác biệt: tập trung nguồn lực vào chất lượng, đề cao tính chọn lọc trong thiết kế và chú trọng trải nghiệm thực tế của cư dân thay vì chạy theo số lượng hay một danh mục tiện ích dàn trải. Dự án có quy mô giới hạn chỉ 99 căn hộ, tạo điều kiện hình thành một cộng đồng cư dân vừa phải, đề cao sự riêng tư và khả năng kiểm soát chất lượng tại từng điểm chạm. Từ không gian sảnh đón, hành lang, căn hộ đến các khu tiện ích, dự án được định hướng theo nguyên tắc tinh gọn nhưng đầy đủ, ưu tiên giá trị sử dụng lâu dài.

Để đưa định hướng phát triển vào công trình thực tế, VCRE lựa chọn các đối tác có kinh nghiệm trong từng lĩnh vực chuyên môn. Wealthcons đảm nhận vai trò tổng thầu xây dựng dự án. Với kinh nghiệm triển khai nhiều loại hình công trình, đơn vị này được kỳ vọng phối hợp cùng VCRE trong việc kiểm soát chất lượng kỹ thuật, tiến độ và mức độ hoàn thiện của công trình. Về kiến trúc, The Westique Residences có sự tham gia của AI Planetworks, đơn vị tư vấn thiết kế & ý tưởng đến từ Hoa Kỳ. Ngôn ngữ thiết kế của dự án được phát triển theo hướng hiện đại, cân bằng và lấy trải nghiệm con người làm trọng tâm, đồng thời tối ưu không gian sống trong một quy mô boutique. Bên cạnh đội ngũ thiết kế và thi công, VCRE cũng hợp tác với Häfele và An Cường - những thương hiệu có uy tín trong lĩnh vực thiết bị, phụ kiện và vật liệu nội thất. Sự cộng hưởng giữa tư duy phát triển khác biệt của VCRE và năng lực của các đối tác chiến lược chính là "bảo chứng vàng" cho giá trị lâu dài của dự án.

Tín hiệu mới cho phân khúc căn hộ boutique khu Tây

Giữa bối cảnh nguồn cung căn hộ tiêu chuẩn cao cấp tại khu Tây còn dư địa rất lớn nhưng lại thiếu hụt những dự án cao cấp được triển khai. Nhu cầu nâng cấp chất lượng sống của cư dân khu vực và các quận lân cận ngày càng rõ rệt. The Westique Residences xuất hiện trong khoảng trống đó với một định vị khác biệt. Dự án không đi theo mô hình đại đô thị nằm xa khu dân cư hiện hữu, mà được đặt ngay trong một vùng sống đã phát triển ổn định.

Tọa lạc tại mặt tiền đại lộ Kinh Dương Vương, dự án hiện diện trên một trong những trục giao thông huyết mạch quan trọng nhất phía Tây TP.HCM. Đây vừa là tuyến kết nối các quận nội đô, vừa giữ vai trò cửa ngõ giao thương giữa thành phố với khu vực phía Tây Nam. Đáng chú ý, dự án chọn cho mình một lối đi riêng khi theo đuổi định vị "boutique" - dòng căn hộ quy mô vừa phải, chú trọng vào chiều sâu trải nghiệm, hướng đến nhóm khách hàng mua để ở, những người không chỉ quan tâm đến diện tích hay tiện ích, mà còn đặt kỳ vọng vào chất lượng hoàn thiện, sự riêng tư, tính thuận tiện và trải nghiệm sống lâu dài.

Tọa lạc tại vị trí cửa ngõ chiến lược của khu Tây, The Westique Residences sở hữu khả năng kết nối linh hoạt, tiếp cận dễ dàng với chuỗi tiện ích hiện hữu cùng nhịp sống năng động của khu vực.

Với số lượng giới hạn 99 căn, vị trí mặt tiền Kinh Dương Vương và định hướng phát triển chú trọng chất lượng, đề cao giá trị sống, The Westique Residences được kỳ vọng trở thành một trong những nguồn cung căn hộ boutique cao cấp hiếm hoi tại khu Tây.