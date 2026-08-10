Loạt siêu dự án của Vinhomes, FPT, liên danh Đại Quang Minh - THACO - Hòa Phát…ở Hà Nội được gia hạn 3 tháng hoàn thiện điều kiện về khởi công

Phối cảnh Dự án đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Ngày 10/8, tại Kỳ họp thứ sáu, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVII đã thông qua Nghị quyết về việc gia hạn thực hiện 6 dự án đầu tư, trên địa bàn thành phố Hà Nội, theo CTTĐT TP Hà Nội.

Theo đó, Nghị quyết đã quyết định gia hạn thời hạn hoàn thiện điều kiện về khởi công xây dựng công trình đối với 6 dự án đầu tư triển khai theo Nghị quyết số 258/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội trên địa bàn thành phố Hà Nội.

6 dự án đầu tư được gia hạn gồm: Dự án đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng tại các xã, phường: Hồng Hà, Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Lĩnh Nam, Thanh Trì, Nam Phù, Hồng Vân, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên, Bát Tràng. Dự án do liên danh CTCP Địa ốc Đại Quang Minh, CTCP Tập đoàn Trường Hải (THACO), CTCP Tập đoàn Hòa Phát làm chủ đầu tư

Dự án đầu tư Khu đô thị thể thao Quốc tế Hà Nội tại các xã, phường: Thanh Liệt, Đại Thanh, Ngọc Hồi, Nam Phù, Thường Tín, Hồng Vân, Chương Dương, Thượng Phúc, Tam Hưng, Thanh Oai, Dân Hòa. Dự án do liên danh Nhà đầu tư CTCP Vinhomes, CTCP đầu tư bất động sản Ngọc Hồi, Công ty TNHH đầu tư và phát triển thương mại Ngọc Quý, CTCP nghiên cứu đầu tư và phát triển Tương Lai đầu tư.

Dự án đầu tư Khu đô thị đa mục tiêu tại các xã Thư Lâm, Đông Anh do CTCP Tập đoàn Tương lai Sông Hồng làm chủ đầu tư.

Dự án đầu tư Khu đô thị đa mục tiêu tại các xã: Thiên Lộc, Phúc Thịnh (Bắc Thăng Long Urban City) có quy mô 474,25 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 99.886 tỷ đồng. Liên danh nhà đầu tư gồm Tổng Công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội (Handico), CTCP Tập đoàn Sunshine, CTCP Đầu tư kinh doanh BĐS S-Home, CTCP Thái Nam Land, CTCP Bất động sản Potamos đã khởi công dự án ngày 02/02/2026.

Dự án đầu tư Khu đô thị Công viên công nghệ số FPT tại các phường: Phú Diễn, Tây Tựu. Nhà đầu tư thứ nhất là CTCP FPT, nhà đầu tư thứ 2 là Công ty TNHH Hạ tầng công nghệ số FPT.

Dự án đầu tư Khu phức hợp y tế chăm sóc sức khỏe người cao tuổi - Đại học Y Hà Nội tại phường Hoàng Mai do liên danh Bệnh viện Đại học Y Hà Nội - Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) - CTCP Thiết bị và Truyền thông NGS làm chủ đầu tư, đã khởi công ngày 17/1/2026.

Theo nghị quyết vừa được thông qua, thời gian gia hạn cho các dự án là 3 tháng. Đây là đợt gia hạn chỉ thực hiện một lần duy nhất, tính từ ngày hết thời hạn quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị quyết số 258/2025/QH15 của Quốc hội.

Việc ấn định mốc thời gian 3 tháng thay vì 6 tháng như đề xuất ban đầu của UBND thành phố thể hiện quyết tâm của HĐND trong việc tạo áp lực cần thiết để các chủ đầu tư và cơ quan chuyên môn khẩn trương hoàn tất hồ sơ pháp lý.

Sáu dự án được gia hạn lần này đều là những công trình có quy mô rất lớn, đóng vai trò quan trọng trong việc mở rộng không gian, thay đổi diện mạo và thúc đẩy kinh tế - xã hội của Hà Nội.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn, các dự án này nằm trong nhóm 12 dự án đầu tư lớn, quan trọng đã được thành phố chủ động nghiên cứu dựa trên các cơ chế, chính sách đặc thù từ Nghị quyết số 258/2025/QH15. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 10/12 dự án được khởi công và 7/12 dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư. Tuy nhiên, do tính chất phức tạp, 6 dự án nêu trên vẫn chưa hoàn thiện đầy đủ các điều kiện khởi công trong thời hạn 6 tháng theo quy định pháp luật.﻿