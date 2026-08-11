Hộ liền kề vắng mặt khi đo đạc, có làm được sổ đỏ?

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Theo phản ánh, gia đình công dân này sử dụng ổn định một thửa đất gần 30 năm, không có tranh chấp. Khi làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận, cán bộ địa chính xuống đo đạc nhưng một trong hai hộ liền kề đang đi làm ăn xa, trên đất chỉ có nhà thờ nên không có người ký xác nhận giáp ranh. Vì vậy, việc hoàn tất đo đạc và hồ sơ của gia đình bị tạm hoãn.

Công dân này hỏi, trường hợp hộ liền kề vắng mặt, không thể ký xác nhận giáp ranh thì có cách nào để tiếp tục làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận hay không? Cơ quan chức năng có thể căn cứ vào kết quả đo đạc thực tế, ý kiến của các hộ liền kề khác hoặc xác nhận của chính quyền địa phương để xử lý trường hợp này không?

Bộ Nông nghiệp và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, điểm c khoản 3 Điều 13 Thông tư số 26/2024/TT-BTNMT ngày 26/11/2024 đã quy định cụ thể về việc xác định ranh giới, lập bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất trong trường hợp người sử dụng đất liền kề vắng mặt.

Cụ thể, nếu người sử dụng đất liền kề vắng mặt trong suốt thời gian đo đạc hoặc có mặt nhưng không tham gia xác định ranh giới, trong khi ranh giới giữa các thửa đất không có tranh chấp , việc xác định ranh giới và lập bản mô tả ranh giới, mốc giới vẫn được thực hiện.

Theo quy định, đơn vị đo đạc, các bên liên quan còn lại và người dẫn đạc sẽ thực hiện việc xác định ranh giới, lập bản mô tả và ký xác nhận.

Sau đó, đơn vị đo đạc chuyển bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất cho UBND cấp xã để thông báo, công khai tại trụ sở UBND cấp xã và nhà văn hóa nơi có đất.

Sau 15 ngày kể từ ngày thông báo, niêm yết, nếu người sử dụng đất liền kề không có mặt để ký xác nhận; hoặc sau 10 ngày kể từ ngày nhận được bản mô tả mà không ký xác nhận, đồng thời không có văn bản thể hiện việc tranh chấp ranh giới thửa đất, đơn vị đo đạc cùng UBND cấp xã sẽ lập biên bản.

Trong trường hợp này, bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất sẽ ghi rõ “vắng mặt” hoặc lý do cụ thể khiến người sử dụng đất liền kề không ký xác nhận.

Ranh giới thửa đất sau đó được xác định theo bản mô tả ranh giới, mốc giới đã lập để thực hiện đo đạc chi tiết.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết người dân có thể liên hệ cơ quan có thẩm quyền tại địa phương để được hướng dẫn, giải quyết cụ thể theo quy định pháp luật.