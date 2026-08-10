Thành viên nhóm Kiến Á bị phạt 92,5 triệu đồng vì “ém” báo cáo sử dụng tiền trái phiếu

Ngày 06/8/2026, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 439/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối CTCP Sài Gòn Phú Minh. Địa chỉ trụ sở chính tại Lầu 2, tòa nhà Imperia, số 5 đường Đông Tây 1, Khu phố 5, phường Bình Trưng, TP.HCM.

Theo đó, Sài Gòn Phú Minh bị xử phạt số tiền 92,5 triệu đồng quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do có hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể, công ty không công bố thông tin theo quy định đối với các tài liệu: Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2022; Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2023.

Về tình hình kinh doanh, theo BCTC năm 2025, Sài Gòn Phú Minh ghi nhận khoản lỗ sau thuế 436 triệu đồng, nối dài chuỗi kinh doanh kém tích cực trong ba năm gần đây.

Trước đó, doanh nghiệp đã báo lỗ 415 triệu đồng trong năm tài chính 2023 và tiếp tục lỗ 545 triệu đồng trong năm 2024. Dù mức lỗ không lớn, việc liên tiếp thua lỗ cho thấy hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện rõ rệt.

Tại thời điểm ngày 31/12/2025, vốn chủ sở hữu của Sài Gòn Phú Minh đạt 568,7 tỷ đồng, gần như đi ngang so với đầu năm. Trong đó, vốn đầu tư của chủ sở hữu là 525 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 43,7 tỷ đồng.

Tính đến cuối năm 2025, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp ở mức 1.173 tỷ đồng, tăng gần 63 tỷ đồng so với đầu năm. Cơ cấu nợ cho thấy áp lực tài chính đáng chú ý khi nợ vay từ phát hành trái phiếu chiếm 492,5 tỷ đồng. Trong khi các khoản nợ phải trả khác lên tới hơn 680 tỷ đồng, bao gồm khoảng 134,6 tỷ đồng nợ phải trả ngắn hạn và khoảng 546 tỷ đồng nợ phải trả dài hạn.

Dữ liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho thấy, kết thúc năm tài chính 2025, Sài Gòn Phú Minh còn lưu hành hai lô trái phiếu với tổng giá trị gần 500 tỷ đồng.

Cụ thể, lô trái phiếu mã SPJCH2126001 được phát hành ngày 13/4/2021, kỳ hạn 5 năm, ngày đáo hạn theo kế hoạch. Lãi suất phát hành thực tế là 11,25%/năm.

Lô trái phiếu này sẽ đến kỳ đáo hạn vào ngày 13/4/2026. Tuy nhiên, theo dữ liệu cập nhật từ HNX thì lô trái phiếu này chưa được tất toán thành công theo kế hoạch.

Mục đích phát hành là để bổ sung vốn thực hiện dự án Khu chung cư cao tầng- thương mại - dịch vụ - văn phòng (Lavila 5) tại TP.HCM.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn phát hành lô trái phiếu mã SPJCH2126002 vào cuối năm 2021, hoàn tất vào ngày 4/1/2022 với giá trị 53,3 tỷ đồng và kỳ hạn 60 tháng. Lô trái phiếu này dự kiến đáo hạn vào ngày 27/12/2026.

Được biết, CTCP Sài Gòn Phú Minh được thành lập vào tháng 8/2014, hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

Doanh nghiệp này được biết đến là công ty thành viên của CTCP Kiến Á – công ty địa ốc tên tuổi thuộc sở hữu của vợ chồng doanh nhân Huỳnh Bá Lân. Trong những năm qua, Kiến Á là nhà phát triển bất động sản nổi bật tại thị trường TP.HCM với nhiều dự án như Khu dân cư Vĩnh Phước, chuỗi nhà phố biệt lập Citibella cùng loạt dự án mang thương hiệu Lavila như Lavila De Rio, Lavila Đông Sài Gòn 1 và 2, Lavila Nam Sài Gòn 1 và 2, Lavila 5, ...