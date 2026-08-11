Đáng chú ý, chỉ sau hơn 5 năm, “bản đồ” cao tốc Việt Nam đã mở rộng gần gấp ba, từ hơn 1.000 km cuối năm 2020 lên 3.345 km vào giữa năm 2026 (theo Bộ Xây dựng). Để làm điều ấy, Việt Nam từng dự kiến phải huy động khoảng 393.000 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách nhà nước khoảng 239.500 tỷ đồng, tương đương hơn 60% tổng nhu cầu. Ảnh: Một đoạn cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo.

