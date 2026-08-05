Được biết Khách sạn Kim Liên được đưa vào hoạt động từ những năm 60 của thập kỷ trước và là một trong những khách sạn có lịch sử lâu đời tại Hà Nội. Trải qua nhiều giai đoạn phát triển, khu đất này vẫn được xem là một trong những quỹ đất có vị trí trung tâm trên trục Đào Duy Anh - Giải Phóng.