Cận cảnh khu đất gần Công viên Thống Nhất, được đề xuất xây tòa tháp đôi cao nhất thế giới nối thẳng đến Sân vận động lớn nhất thế giới của Vingroup
Dự án Hanoi Twin Towers 99 được đề xuất xây dựng trên khu đất 3,5 ha tại số 5-7 Đào Duy Anh (Hà Nội) với tổng vốn đầu tư khoảng 3-3,5 tỷ USD. Nếu được chấp thuận, công trình cao 568 m sẽ trở thành tòa tháp đôi cao nhất thế giới theo phương án đề xuất.
Mới đây, liên danh gồm Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên, Công ty Cổ phần Thaiholdings và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thái Sơn (thành viên Tập đoàn Vingroup) đã có văn bản đề xuất UBND TP Hà Nội xem xét phê duyệt quy hoạch, chấp thuận chủ trương nghiên cứu và lập dự án đầu tư Hanoi Twin Towers 99 trên khu đất rộng 34.936 m2 tại số 5-7 Đào Duy Anh.
Theo phương án đề xuất, dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 3-3,5 tỷ USD, gồm 99 tầng nổi, 6 tầng hầm với chiều cao thiết kế 568 m. Nếu được triển khai, công trình sẽ vượt Petronas Twin Towers của Malaysia (452 m) để trở thành tòa tháp đôi cao nhất thế giới, đồng thời đứng thứ 6 trong danh sách các công trình cao nhất toàn cầu.
Dự án nằm gần Vành đai 1, tại nút giao Lê Duẩn - hầm chui Kim Liên và trục đường Giải Phóng. Theo quy hoạch, tuyến Giải Phóng -
Quốc lộ 1A sẽ được mở rộng lên 90 m, góp phần tăng cường kết nối khu vực phía Nam Hà Nội với trung tâm thành phố, đồng thời liên thông với các tuyến Vành đai và cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, từ dự án có thể di chuyển đến khu vực Hồ Hoàn Kiếm trong khoảng 10 phút.
Ngoài ra, dự án này nằm trên trục giao thông Bắc - Nam của Hà Nội, gần nhiều đầu mối hạ tầng quan trọng như ga Hà Nội, Công viên Thống Nhất, các bệnh viện tuyến trung ương và hệ thống trường đại học lớn. Đây cũng là khu vực có mật độ phát triển thương mại, dịch vụ cao.
Hiện theo ghi nhận, khu đất số 7 Đào Duy Anh là Khách sạn Kim Liên cùng các hạng mục dịch vụ đi kèm, còn số 5 Đào Duy Anh hiện được sử dụng cho hoạt động kinh doanh, thương mại và một số cơ sở dịch vụ.
Được biết Khách sạn Kim Liên được đưa vào hoạt động từ những năm 60 của thập kỷ trước và là một trong những khách sạn có lịch sử lâu đời tại Hà Nội. Trải qua nhiều giai đoạn phát triển, khu đất này vẫn được xem là một trong những quỹ đất có vị trí trung tâm trên trục Đào Duy Anh - Giải Phóng.
Theo hồ sơ đề xuất, Hanoi Twin Towers 99 còn gắn với giá trị lịch sử, văn hóa của khu vực Kim Liên. Nhà đầu tư cho biết, tên gọi "Kim Liên" (Sen Vàng) mang ý nghĩa biểu trưng cho sự thanh cao, bền vững và tinh hoa văn hóa Việt.
Với chiều cao 568 m, Hanoi Twin Towers 99 sẽ vượt
Landmark 81 (461,2 m) khoảng 107 m, đồng thời cao hơn Landmark 72 (336 m, khoảng 350 m tính cả chóp) và Lotte Center Hanoi (272 m). Nếu được triển khai theo phương án đề xuất, đây sẽ là một trong các công trình cao nhất Việt Nam.
Theo đề xuất, Hanoi Twin Towers 99 có tổng diện tích sàn xây dựng (không bao gồm tầng hầm) khoảng 880.000 m2, mật độ xây dựng khoảng 35%. Công trình được quy hoạch theo mô hình tổ hợp đa chức năng gồm trung tâm hội nghị quốc tế, trung tâm biểu diễn nghệ thuật, casino, trung tâm thương mại, văn phòng hạng A, khách sạn 6 sao và khu nhà ở cao cấp.
Đáng chú ý, Hanoi Twin Towers 99 còn được định hướng xác lập thêm 5 kỷ lục thế giới. Theo hồ sơ đề xuất, công trình đặt mục tiêu sở hữu hai sân đỗ trực thăng ở độ cao lớn nhất thế giới và Sky Ballroom (đại sảnh trên không) lớn nhất thế giới. Bên cạnh đó, dự án cũng hướng tới việc xây dựng vườn nhiệt đới ở độ cao lớn nhất thế giới và Digital Art Museum (bảo tàng nghệ thuật số) ở độ cao lớn nhất thế giới.
Để triển khai Hanoi Twin Towers 99, liên danh nhà đầu tư dự kiến hợp tác với các đơn vị tư vấn, thiết kế và thi công quốc tế từng tham gia nhiều dự án nhà siêu cao tầng trên thế giới. Trong đó, Viện Thiết kế Kiến trúc Tây Nam Trung Quốc được đề xuất là đơn vị thiết kế, còn Tổng Công ty Xây dựng Công trình số 3 Trung Quốc (CSCEC3) là tổng thầu thi công. CSCEC3 đã tham gia xây dựng 8 tòa tháp cao trên 500 m và hơn 50 tòa tháp cao trên 300 m trên thế giới.
Liên danh cũng cam kết, nếu dự án được cấp có thẩm quyền chấp thuận và hoàn tất các thủ tục theo quy định, công trình sẽ khởi công vào ngày 2/9/2026 và dự kiến hoàn thành trong quý III - IV/2030.
Bài và ảnh: Văn Đoan
Nhịp sống thị trường
Theo
Nhịp sống thị trường
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Cận cảnh khu đất gần Công viên Thống Nhất, được đề xuất xây tòa tháp đôi cao nhất thế giới nối thẳng đến Sân vận động lớn nhất thế giới của Vingroup
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