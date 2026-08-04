Hà Nội hoàn thiện hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính sau sắp xếp

Theo Kế hoạch, việc triển khai nhằm hoàn thiện hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính cấp thành phố và của 126 xã, phường sau sắp xếp, bảo đảm phản ánh đầy đủ, chính xác phạm vi quản lý theo địa bàn lãnh thổ; thống nhất giữa hồ sơ pháp lý, bản đồ, dữ liệu số và hiện trạng thực địa.

Kế hoạch cũng đặt mục tiêu xác định rõ đường địa giới, vị trí mốc địa giới và các điểm đặc trưng trên đường địa giới; kịp thời rà soát, tổng hợp các vị trí còn chưa thống nhất để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định. Đồng thời, hình thành hệ thống hồ sơ và dữ liệu địa giới hành chính đồng bộ, phục vụ công tác quản lý nhà nước, quy hoạch, quản lý đất đai, dân cư, đầu tư xây dựng, quốc phòng, an ninh và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Phạm vi thực hiện gồm địa giới hành chính của thành phố Hà Nội, 126 đơn vị hành chính cấp xã, các tuyến địa giới giữa Hà Nội với các tỉnh giáp ranh và giữa các xã, phường trên địa bàn. Toàn bộ kế hoạch sẽ được triển khai và hoàn thành trong năm 2026 theo Thiết kế kỹ thuật - dự toán đã được phê duyệt và tiến độ lựa chọn nhà thầu. Sở Nội vụ sẽ xác định tiến độ cụ thể trong văn bản triển khai.

Để hoàn thành mục tiêu trên, thành phố sẽ triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tổ chức thu thập, hệ thống hóa các nghị quyết, quyết định, hồ sơ địa giới đơn vị hành chính qua các thời kỳ; bản đồ, dữ liệu đo đạc, địa chính, quy hoạch cùng các tài liệu liên quan; đồng thời rà soát hiện trạng đường địa giới, mốc địa giới và tình hình quản lý trên thực địa làm cơ sở xác định nội dung, khối lượng công việc.

Thành phố cũng sẽ tổ chức lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng và triển khai nhiệm vụ theo thiết kế kỹ thuật - dự toán được phê duyệt tại Quyết định số 580/QĐ-SNV ngày 3-4-2026 của Sở Nội vụ Hà Nội, bảo đảm đúng phạm vi, khối lượng, kinh phí, tiến độ và quy định của pháp luật.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là tổ chức xác định đường địa giới, vị trí các mốc địa giới và các điểm đặc trưng trên đường địa giới; phối hợp với các tỉnh giáp ranh và các xã, phường có chung đường địa giới để kiểm tra, xác nhận theo quy định; đồng thời lập hồ sơ riêng đối với các vị trí còn chưa thống nhất để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý.

Theo kế hoạch, Hà Nội sẽ lập mới, cập nhật, chỉnh lý, bổ sung hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính cấp xã và cấp thành phố; thực hiện các nội dung liên quan đến hệ thống mốc địa giới theo thiết kế kỹ thuật - dự toán đã được phê duyệt và quy định của pháp luật, bảo đảm sự thống nhất giữa hồ sơ giấy, bản đồ, dữ liệu số và thực địa.

Cùng với đó, thành phố sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu số về địa giới hành chính đồng bộ với hồ sơ, bản đồ được lập, bảo đảm khả năng quản lý, lưu trữ, cập nhật, khai thác và chia sẻ dữ liệu phục vụ các cơ quan nhà nước theo quy định.

Sau khi hoàn thành, các đơn vị sẽ tổ chức kiểm tra chất lượng, hoàn thiện hồ sơ; thực hiện ký xác nhận pháp lý giữa các đơn vị hành chính có chung đường địa giới và với các tỉnh tiếp giáp; nghiệm thu hồ sơ cấp xã, cấp thành phố; tham mưu UBND thành phố hoàn thiện hồ sơ gửi Bộ Nội vụ kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu theo quy định.

Kế hoạch cũng yêu cầu bàn giao đầy đủ hồ sơ giấy, bản đồ, dữ liệu số và hệ thống mốc địa giới cho các cơ quan, địa phương quản lý; đồng thời tổ chức lưu trữ, khai thác, bảo vệ mốc địa giới và cập nhật kịp thời các biến động về địa giới đơn vị hành chính theo đúng quy định của pháp luật.