VSIP làm khu công nghiệp 5.800 tỷ đồng cạnh cao tốc Hải Phòng - Hạ Long

Mới đây, Ban quản lý khu kinh tế Quảng Ninh đã chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Khu công nghiệp VSIP Quảng Ninh đối với CTCP Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP JSC).

Theo phê duyệt, dự án VSIP Quảng Ninh có diện tích nghiên cứu hơn 448 ha, được xác định là một phân khu chức năng quan trọng trong tổng thể quy hoạch Khu kinh tế ven biển Quảng Yên.

Về ranh giới dự án, phía bắc và phía đông dự án giáp sông Rút; phía nam giáp ĐH.338 theo quy hoạch; phía tây giáp cao tốc Hải Phòng - Hạ Long. Hiện trạng có khoảng 294 ha đất nuôi trồng thủy sản; 127,5 ha đất rừng phòng hộ và còn lại là đất giao thông, sông suối kênh rạch.

Trong cơ cấu sử dụng đất, dự án sẽ bố trí 330 ha cho các công trình công nghiệp, kho bãi với chiều cao tối đa 5 tầng, mật độ xây dựng không quá 70%. Dành ra 10,4 ha cho khu dịch vụ với mật độ xây dựng tối đa 60%, cao không quá 15 tầng.

Theo báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), chủ đầu tư cho biết sẽ hoàn thiện các thủ tục pháp lý trong năm 2026, sau đó thi công xây dựng đến 2028 và đưa dự án vào hoạt động từ 2029. Tổng mức đầu tư của VSIP Quảng Ninh khoảng 5.810 tỷ đồng.

Về chủ đầu tư, VSIP JSC được thành lập từ 2007 với trụ sở đặt tại phường Từ Sơn, Bắc Ninh. Tính đến 2025, doanh nghiệp có vốn điều lệ hơn 650 tỷ đồng.