Môi giới BĐS cất bộ vest phẳng phiu chạy xe công nghệ kiếm sống qua ngày, sàn giao dịch được cải tạo vội thành quán cà phê để "gồng" chi phí mặt bằng

Môi giới tìm “đường lùi”

Buổi sáng đầu tuần, chiếc xe công nghệ của anh M.T (34 tuổi) dừng trả khách trên một tuyến phố của Hà Nội. Anh lại mở ứng dụng kiểm tra cuốc xe tiếp theo. Ít ai biết người tài xế dạn dĩ này từng có hơn 10 năm gắn bó với nghề môi giới bất động sản, kinh qua đủ các cơn sốt đất.

"Hơn 10 năm làm nghề, chưa bao giờ tôi thấy môi giới bất động sản khổ như bây giờ," anh T. nói với giọng trầm ngâm.

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán khoảng 1 tháng, thị trường đột ngột phanh gấp. Thanh khoản sụt giảm mạnh. Nhóm Zalo hàng trăm thành viên của công ty anh T. trước đây mỗi ngày nổ hàng chục tin nhắn báo chốt cọc, nay rơi vào im lìm. Suốt nhiều tháng ròng rã, anh và đồng nghiệp không có lấy một đồng thu nhập.

Quy luật của nghề môi giới vốn khắc nghiệt, không giao dịch đồng nghĩa với việc lương cứng ít ỏi khoảng 3-4 triệu đồng/tháng cũng bị cắt xén, thu nhập lập tức trượt thẳng về con số 0. Những người kỳ cựu như anh T., tích lũy được chút vốn liếng cũng đành ngậm ngùi cất những bộ vest phẳng phiu vào góc tủ, chuyển sang chạy xe ô tô công nghệ để đảm bảo cuộc sống trong giai đoạn thị trường trầm lắng.

Nhưng không phải ai cũng có "đường lùi" như anh. "Những bạn trẻ mới vào nghề, ôm mộng làm giàu nhanh từ bất động sản mới thực sự bế tắc. Có những người xin qua công ty mới để nhận lương cứng ít ỏi trong 2 - 3 tháng đầu, có người chuyển hẳn nghề khác, thậm chí nợ nần vì công ty cũ giam tiền hoa hồng từ những giao dịch thưa thớt trước đó. Thời điểm này nhiều người vẫn cố gắng theo nghề, chạy quảng cáo cũng chỉ tốn thêm tiền mà khó có khách", anh T. chia sẻ.

Theo góc nhìn của người 10 năm bám trụ như anh T., thị trường đang không chỉ nằm ở việc người dân cạn tiền hay sợ lãi suất. "Với mức lãi suất như hiện tại, ở các giai đoạn trước người mua vẫn sẵn sàng xuống tiền. Nhưng giờ người mua cũng quay xe, đơn giản vì giá nhà đang neo ở mức quá cao. Đi vay cũng không gánh nổi dư nợ, mà mua thì không biết bao giờ mới sinh lời", anh phân tích.

Cơn bão thanh khoản không chỉ quét qua những cá nhân môi giới mà còn ảnh hưởng đến những chủ sàn dày dặn kinh nghiệm. Tại một con phố sầm uất ở Hà Nội, văn phòng môi giới 5 tầng của anh Quang Huy nay mang một diện mạo kỳ lạ. Tầng 1 – nơi từng là "bộ mặt" của công ty, được thiết kế sang trọng để đón khách đến chốt những căn hộ tiền tỷ nay được cải tạo vội vàng thành một tiệm cà phê nhỏ.

"Nhiều tháng nay, văn phòng không xuất hiện một tờ hợp đồng nào mới. Nhân sự môi giới đã rụng quá nửa, bộ phận hành chính cũng phải cắt giảm tối đa để sinh tồn", anh nói.

Tiệm cà phê tầng 1 ra đời không phải để khởi nghiệp, mà là chiếc phao cứu sinh gồng gánh chi phí mặt bằng và điện nước mỗi tháng. "Thị trường cũng từng trầm lắng vào năm 2022, nhưng ít ra lúc đó vẫn lác đác giao dịch. Còn bây giờ, thị trường khó khăn hơn", anh nói.

Doanh nghiệp môi giới cũng bị ảnh hưởng

Thực tế, trong quý vừa qua, một số doanh nghiệp niêm yết có ngành nghề môi giới bất động sản cũng có phần ảnh hưởng. Cụ thể, doanh thu của CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (mã chứng khoán: DXS) giảm mạnh từ 1.597 tỷ đồng ở quý IV/2025 xuống 627 tỷ đồng vào quý II/2026, giảm gần 61%. Theo đó, quý vừa qua doanh nghiệp lỗ sau thuế 45 tỷ đồng.

DXS lý giải, trong quý vừa qua, lãi suất cho vay mua nhà vẫn duy trì ở mức cao và tâm lý khách hàng thận trọng hơn, khiến tình hình kinh doanh trên toàn thị trường giảm, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động môi giới của doanh nghiệp.

Hay như CTCP Bất động sản Thế Kỷ (mã chứng khoán: CRE), quý vừa qua doanh thu đạt 450 tỷ đồng, giảm 13% so với cuối năm ngoái, lợi nhuận sau thuế tụt còn 4 tỷ đồng, giảm hơn 66%.

Doanh nghiệp cho biết, quý vừa qua, thị trường bất động ghi nhận nhịp giao dịch chậm lại do tác động từ xu hướng tăng lãi suất ngân hàng, khiến tâm lý nhà đầu tư và khách hàng trở nên thận trọng hơn.

Nhằm gia tăng lợi thế cạnh tranh, công ty đã đẩy mạnh các hoạt động tìm kiếm khách hàng, xúc tiến bán hàng, quảng bá sản phẩm, đồng thời áp dụng nhiều chính sách hỗ trợ kinh doanh linh hoạt. Việc đẩy mạnh các hoạt động này đã làm chi phí giá vốn và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng lên, qua đó ảnh hưởng trực tiếp và làm giảm lợi nhuận thuần.

Với CTCP Tập đoàn Khải Hoàn Land (mã chứng khoán: KHG) trong quý vừa qua ghi nhận 158 tỷ đồng doanh thu, giảm hơn 33% so với quý cuối năm ngoái và lợi nhuận sau thuế 20 tỷ đồng. Tuy nhiên, doanh thu từ hoạt động môi giới của doanh nghiệp này chỉ đạt 60 tỷ đồng, giảm 66% so với quý cuối năm ngoái. Ngoài ra, doanh nghiệp còn có doanh thu từ hợp đồng mua bán bất động sản gần 98 tỷ đồng.

Trái lại quý vừa qua, có một cái tên đáng chú ý là Tập đoàn NRC (mã chứng khoán: NRC) khi doanh thu dịch vụ ghi nhận đột biến 123 tỷ đồng, gấp 5,6 lần so với cuối năm ngoái. Tuy nhiên giá vốn dịch vụ chiếm tới gần 94% doanh thu nên lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 9 tỷ đồng. Doanh nghiệp không thuyết minh cụ thể về cơ cấu doanh thu.





