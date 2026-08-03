Đà Nẵng điều chỉnh chương trình nhà ở, bổ sung siêu dự án lấn biển gần 500 ha

Bổ sung nhiều khu vực phát triển nhà ở xã hội

Theo thông tin từ Bộ Xây dựng, UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định số 3283/QĐ-UBND ngày 27/7/2026 phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở thành phố Đà Nẵng (trước hợp nhất) giai đoạn 2021-2030.

Theo quyết định, thành phố điều chỉnh, bổ sung danh mục các khu vực dự kiến phát triển nhà ở theo dự án tại Phụ lục I và Phụ lục II ban hành kèm Quyết định số 1972/QĐ-UBND ngày 25/6/2025.

Đối với nhà ở xã hội, thành phố bổ sung 6 khu vực phát triển mới, gồm các ô quy hoạch thuộc Quy hoạch phân khu Trung tâm Lõi Xanh tại phường An Khê với tổng diện tích khoảng 6,8 ha.

Ngoài ra, Đà Nẵng bổ sung khu vực quy hoạch đất ở phát triển nhà ở xã hội thuộc điểm dân cư số 1 theo quy hoạch chung xã Hòa Tiến, diện tích khoảng 20,2 ha; khu đất số 20 Ba Đình tại phường Hải Châu dành cho nhà ở của lực lượng vũ trang Công an nhân dân, diện tích khoảng 0,2 ha; cùng ô quy hoạch ST1-1C DV2-3 thuộc Quy hoạch phân khu Đổi mới sáng tạo tại phường Ngũ Hành Sơn, diện tích khoảng 1,5 ha.

Bổ sung khu đô thị lấn biển Vịnh Đà Nẵng gần 500 ha

Đối với nhà ở thương mại, UBND TP Đà Nẵng quyết định đưa ra khỏi danh mục hai khu vực phát triển, gồm lô A1 thuộc Khu tái định cư cuối tuyến Bạch Đằng Đông tại phường Sơn Trà (khoảng 1,1 ha) và các khu vực quy hoạch phát triển nhà ở tại bán đảo Sơn Trà với diện tích khoảng 73 ha.

Ở chiều ngược lại, thành phố bổ sung hai khu vực phát triển nhà ở thương mại mới, gồm Khu đô thị Công nghệ số Ngũ Hành Sơn có diện tích khoảng 4,6 ha và Khu đô thị lấn biển Vịnh Đà Nẵng quy mô khoảng 486 ha, trải rộng trên địa bàn các xã, phường Hải Châu, Thanh Khê, Hòa Khánh và Liên Chiểu.

UBND TP Đà Nẵng giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030; định kỳ hằng năm đánh giá kết quả thực hiện, tham mưu UBND thành phố báo cáo Bộ Xây dựng theo quy định.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung tại Quyết định số 3432/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 và Quyết định số 1972/QĐ-UBND ngày 25/6/2025 không trái với quyết định điều chỉnh này vẫn tiếp tục được thực hiện.